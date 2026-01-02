02 de janeiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem quebra ossos de mulher e tenta arrancar dedos em ventilador

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Imagem gerada por IA

Uma mulher de 34 anos viveu momentos de terror após ser vítima de agressões violentas praticadas pelo companheiro, também de 34 anos, em Cuiabá, capital de Mato Grosso. O caso veio à tona após a prisão preventiva do suspeito, um colombiano, detido pela Polícia Civil na última segunda-feira (29/12), no bairro Bandeirantes.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Prisão ocorre após escalada de violência

A investigação revelou que a violência não foi um episódio isolado. O relacionamento do casal começou em 2023 e, desde então, eles dividiam moradia e trabalho em um hotel da capital mato-grossense. O primeiro registro de agressão ocorreu em outubro, quando a vítima foi atacada com socos e teve os cabelos puxados.

No entanto, a situação se agravou drasticamente no início de dezembro. Em um novo episódio, no dia 2, a mulher foi enforcada, espancada e sofreu a fratura do tornozelo, lesão que a deixou dependente de cadeira de rodas. Segundo a polícia, facas chegaram a ser arremessadas em sua direção durante as ameaças.

Tentativa de mutilação e destruição de provas

Além das agressões físicas, o suspeito também tentou mutilar a vítima ao pressionar os dedos dela contra um ventilador. O celular da mulher foi destruído, o que dificultou pedidos de ajuda imediatos. Mesmo diante da gravidade das lesões, o homem manteve sua rotina normalmente, enquanto a vítima permanecia ferida.

Somente no dia 6 de dezembro a mulher conseguiu ser levada ao Hospital Municipal de Cuiabá, com o auxílio do chefe. A equipe médica constatou a severidade dos ferimentos, o que levou ao acionamento das autoridades.

Medo atrasou denúncia

A vítima foi acolhida em uma Casa de Amparo e segue com mobilidade reduzida. De acordo com a Polícia Civil, a denúncia demorou a ser formalizada devido ao medo constante de represálias. O agressor teria ameaçado não apenas a mulher, mas também seus familiares, com risco de morte.

Diante do cenário, a delegada Judá Maali, titular da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá, solicitou a prisão preventiva do suspeito, prontamente aceita pela Justiça. “A violência doméstica costuma evoluir de forma progressiva. Interromper esse ciclo é essencial para salvar vidas”, destacou a delegada.

Após diligências, o homem foi localizado e preso, ficando à disposição da Justiça. A Polícia Civil reforçou que seguirá atuando com rigor em casos de violência doméstica, priorizando a proteção das vítimas e a responsabilização dos agressores.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários