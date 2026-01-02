A investigação revelou que a violência não foi um episódio isolado. O relacionamento do casal começou em 2023 e, desde então, eles dividiam moradia e trabalho em um hotel da capital mato-grossense. O primeiro registro de agressão ocorreu em outubro, quando a vítima foi atacada com socos e teve os cabelos puxados.

Uma mulher de 34 anos viveu momentos de terror após ser vítima de agressões violentas praticadas pelo companheiro, também de 34 anos, em Cuiabá, capital de Mato Grosso. O caso veio à tona após a prisão preventiva do suspeito, um colombiano, detido pela Polícia Civil na última segunda-feira (29/12), no bairro Bandeirantes.

No entanto, a situação se agravou drasticamente no início de dezembro. Em um novo episódio, no dia 2, a mulher foi enforcada, espancada e sofreu a fratura do tornozelo, lesão que a deixou dependente de cadeira de rodas. Segundo a polícia, facas chegaram a ser arremessadas em sua direção durante as ameaças.

Tentativa de mutilação e destruição de provas

Além das agressões físicas, o suspeito também tentou mutilar a vítima ao pressionar os dedos dela contra um ventilador. O celular da mulher foi destruído, o que dificultou pedidos de ajuda imediatos. Mesmo diante da gravidade das lesões, o homem manteve sua rotina normalmente, enquanto a vítima permanecia ferida.

Somente no dia 6 de dezembro a mulher conseguiu ser levada ao Hospital Municipal de Cuiabá, com o auxílio do chefe. A equipe médica constatou a severidade dos ferimentos, o que levou ao acionamento das autoridades.

Medo atrasou denúncia