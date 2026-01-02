Uma mulher de 34 anos viveu momentos de terror após ser vítima de agressões violentas praticadas pelo companheiro, também de 34 anos, em Cuiabá, capital de Mato Grosso. O caso veio à tona após a prisão preventiva do suspeito, um colombiano, detido pela Polícia Civil na última segunda-feira (29/12), no bairro Bandeirantes.
VEJA MAIS:
- Motociclista morre em colisão com caminhão de lixo em Piracicaba
- Mulher é morta após discussão em posto de combustíveis desativado
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Prisão ocorre após escalada de violência
A investigação revelou que a violência não foi um episódio isolado. O relacionamento do casal começou em 2023 e, desde então, eles dividiam moradia e trabalho em um hotel da capital mato-grossense. O primeiro registro de agressão ocorreu em outubro, quando a vítima foi atacada com socos e teve os cabelos puxados.
No entanto, a situação se agravou drasticamente no início de dezembro. Em um novo episódio, no dia 2, a mulher foi enforcada, espancada e sofreu a fratura do tornozelo, lesão que a deixou dependente de cadeira de rodas. Segundo a polícia, facas chegaram a ser arremessadas em sua direção durante as ameaças.
Tentativa de mutilação e destruição de provas
Além das agressões físicas, o suspeito também tentou mutilar a vítima ao pressionar os dedos dela contra um ventilador. O celular da mulher foi destruído, o que dificultou pedidos de ajuda imediatos. Mesmo diante da gravidade das lesões, o homem manteve sua rotina normalmente, enquanto a vítima permanecia ferida.
Somente no dia 6 de dezembro a mulher conseguiu ser levada ao Hospital Municipal de Cuiabá, com o auxílio do chefe. A equipe médica constatou a severidade dos ferimentos, o que levou ao acionamento das autoridades.
Medo atrasou denúncia
A vítima foi acolhida em uma Casa de Amparo e segue com mobilidade reduzida. De acordo com a Polícia Civil, a denúncia demorou a ser formalizada devido ao medo constante de represálias. O agressor teria ameaçado não apenas a mulher, mas também seus familiares, com risco de morte.
Diante do cenário, a delegada Judá Maali, titular da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá, solicitou a prisão preventiva do suspeito, prontamente aceita pela Justiça. “A violência doméstica costuma evoluir de forma progressiva. Interromper esse ciclo é essencial para salvar vidas”, destacou a delegada.
Após diligências, o homem foi localizado e preso, ficando à disposição da Justiça. A Polícia Civil reforçou que seguirá atuando com rigor em casos de violência doméstica, priorizando a proteção das vítimas e a responsabilização dos agressores.