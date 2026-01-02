A Itália vive um momento crítico na área da saúde. A combinação entre envelhecimento da população, aposentadoria em massa de médicos e dificuldade de fixar profissionais em regiões afastadas dos grandes centros levou o país a ampliar a contratação de estrangeiros fora da União Europeia. Nesse contexto, médicos brasileiros despontam como alguns dos principais candidatos a partir de 2026.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

A carência é mais sentida na rede pública, especialmente em hospitais regionais e cidades de médio e pequeno porte. Para manter o funcionamento do sistema, autoridades italianas têm buscado alternativas no mercado internacional, priorizando países com formação médica reconhecida e histórico de profissionais qualificados.

Salários e benefícios chamam atenção