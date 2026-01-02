Os moradores afirmam que já entraram em contato com a Prefeitura por meio do serviço 156 para registrar as reclamações relacionadas à zeladoria e ao vazamento. No entanto, segundo eles, até o momento não houve retorno nem previsão de atendimento.

A população do bairro relata que aguarda providências dos órgãos responsáveis para a realização de manutenção nos espaços públicos e a solução dos problemas apontados.

O que diz a Prefeitura

A reportagem procurou a Prefeitura, que em nota, disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que, tratando-se de calçada particular, a responsabilidade é do proprietário. Caso seja pública, a Pasta irá encaminhar uma equipe ao local na primeira semana de janeiro, para verificar a situação e posteriormente realizar o conserto.