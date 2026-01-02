02 de janeiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
ALÔ, PREFEITO!

Moradores reclamam de zeladoria do bairro Ártemis, em Piracicaba

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
De acordo com os relatos, há acúmulo de lixo em diversas ruas do bairro e falta de lixeiras para o descarte adequado de resíduos
De acordo com os relatos, há acúmulo de lixo em diversas ruas do bairro e falta de lixeiras para o descarte adequado de resíduos

Moradores do bairro Ártemis procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições de zeladoria na região. De acordo com os relatos, há acúmulo de lixo em diversas ruas do bairro e falta de lixeiras para o descarte adequado de resíduos.

Saiba Mais:

Ainda segundo os moradores, pontos de ônibus apresentam estruturas danificadas, o que dificulta o uso por pessoas que dependem diariamente do transporte coletivo. Eles também informam que há calçadas quebradas em vários trechos do bairro, situação que afeta a circulação de pedestres, especialmente idosos, crianças e pessoas com mobilidade reduzida.

Outro problema apontado é um vazamento de água na Avenida Fioravante Cenedese. Conforme os relatos, o vazamento já dura cerca de um mês e ocorre de forma contínua, resultando em desperdício de água e transtornos para quem passa pelo local.

Os moradores afirmam que já entraram em contato com a Prefeitura por meio do serviço 156 para registrar as reclamações relacionadas à zeladoria e ao vazamento. No entanto, segundo eles, até o momento não houve retorno nem previsão de atendimento.

A população do bairro relata que aguarda providências dos órgãos responsáveis para a realização de manutenção nos espaços públicos e a solução dos problemas apontados.

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 
  • Há algum problema no seu bairro? Clique aqui e envie sua reclamação para a Coluna "ALÔ, PREFEITO!", da Redação.

O que diz a Prefeitura

A reportagem procurou a Prefeitura, que em nota, disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que, tratando-se de calçada particular, a responsabilidade é do proprietário. Caso seja pública, a Pasta irá encaminhar uma equipe ao local na primeira semana de janeiro, para verificar a situação e posteriormente realizar o conserto.

A respeito das lixeiras, encaminharemos uma equipe para verificar a situação e posteriormente tomar as devidas providências; já a coleta de lixo foi realizada no dia 29/12, seguindo a programação habitual do bairro, que é segundas, quartas e sextas-feiras, no período diurno.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários