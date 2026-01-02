Moradores do bairro Ártemis procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições de zeladoria na região. De acordo com os relatos, há acúmulo de lixo em diversas ruas do bairro e falta de lixeiras para o descarte adequado de resíduos.
Ainda segundo os moradores, pontos de ônibus apresentam estruturas danificadas, o que dificulta o uso por pessoas que dependem diariamente do transporte coletivo. Eles também informam que há calçadas quebradas em vários trechos do bairro, situação que afeta a circulação de pedestres, especialmente idosos, crianças e pessoas com mobilidade reduzida.
Outro problema apontado é um vazamento de água na Avenida Fioravante Cenedese. Conforme os relatos, o vazamento já dura cerca de um mês e ocorre de forma contínua, resultando em desperdício de água e transtornos para quem passa pelo local.
Os moradores afirmam que já entraram em contato com a Prefeitura por meio do serviço 156 para registrar as reclamações relacionadas à zeladoria e ao vazamento. No entanto, segundo eles, até o momento não houve retorno nem previsão de atendimento.
A população do bairro relata que aguarda providências dos órgãos responsáveis para a realização de manutenção nos espaços públicos e a solução dos problemas apontados.
O que diz a Prefeitura
A reportagem procurou a Prefeitura, que em nota, disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que, tratando-se de calçada particular, a responsabilidade é do proprietário. Caso seja pública, a Pasta irá encaminhar uma equipe ao local na primeira semana de janeiro, para verificar a situação e posteriormente realizar o conserto.
A respeito das lixeiras, encaminharemos uma equipe para verificar a situação e posteriormente tomar as devidas providências; já a coleta de lixo foi realizada no dia 29/12, seguindo a programação habitual do bairro, que é segundas, quartas e sextas-feiras, no período diurno.