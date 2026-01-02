A elevação do nível é resultado do volume de chuvas acumulado nos últimos dias em Piracicaba e em municípios da região que contribuem para a bacia do rio. O cenário é acompanhado por órgãos responsáveis pelo monitoramento ambiental e pela defesa civil.

Após as chuvas registradas na última semana de 2025, o nível do Rio Piracicaba ultrapassou a marca de 2 metros neste início de ano. Na tarde desta sexta-feira (2), a medição indicou que o rio atingiu 2,20 metros, segundo dados do sistema de monitoramento hidrológico.

A previsão do tempo para a cidade indica a continuidade das chuvas, com possibilidade de temporais até o domingo (4). Diante desse cenário, há a possibilidade de novas elevações no nível do rio ao longo dos próximos dias, caso as precipitações se mantenham intensas.

O aumento do volume de água pode impactar áreas próximas às margens do rio, especialmente pontos que costumam ser atingidos em períodos de cheia.

As autoridades recomendam que moradores e comerciantes das áreas ribeirinhas acompanhem as informações oficiais e fiquem atentos a novos comunicados, principalmente em caso de alteração significativa no nível do rio ou mudanças na previsão do tempo.