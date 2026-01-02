Dirigir sem sapatos pode parecer estranho para alguns motoristas, mas não é, por si só, uma infração de trânsito. O que realmente pode pesar no bolso e na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é o tipo de calçado usado ao volante. Em meio a dúvidas frequentes, principalmente em dias de calor intenso, a legislação brasileira traz uma distinção clara entre o que é permitido e o que pode render autuação.

O que a lei permite — e o que ela pune

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) não apresenta nenhuma vedação direta ao ato de dirigir descalço. Isso significa que conduzir um veículo sem calçados não configura infração, desde que o motorista mantenha total controle dos pedais. Ainda assim, especialistas em trânsito alertam que a prática pode comprometer o conforto e a precisão dos movimentos, especialmente em trajetos longos.