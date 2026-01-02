A nova política comercial adotada pela China para a importação de carne bovina deve provocar uma redução significativa nas vendas brasileiras ao país asiático, hoje o maior destino da proteína nacional. A avaliação é de analistas do setor, que veem na decisão um freio direto ao crescimento das exportações justamente em um momento de forte dependência do mercado chinês.

Cota menor muda o jogo para o Brasil

Com a entrada em vigor das medidas de salvaguarda, o Brasil passa a ter um limite anual pouco acima de 1,1 milhão de toneladas para exportação de carne bovina à China em 2026. O número contrasta com o desempenho recente: nos últimos anos, os embarques giraram em torno de 1,5 milhão de toneladas por ano.