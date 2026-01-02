As novas regras para bicicletas elétricas, patinetes, scooters e ciclomotores já estão oficialmente em vigor e mudam de forma significativa a dinâmica desses veículos nas cidades brasileiras. A resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), apresentada em 2023, passa a ser aplicada na prática e coloca parte dos proprietários sob maior atenção da fiscalização.

Com o crescimento acelerado do mercado de veículos elétricos leves — especialmente em grandes centros urbanos — a regulamentação surge com o objetivo de organizar o tráfego, reduzir conflitos com pedestres e ciclistas e deixar claro quem pode circular onde, em que velocidade e sob quais exigências legais.

O que muda com a nova regulamentação