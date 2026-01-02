A resposta varia conforme cidade, padrão de consumo e composição familiar, mas já é possível traçar um panorama realista com base nos principais custos do dia a dia.

Mudar de país deixou de ser um projeto distante para muitos brasileiros e passou a fazer parte de decisões concretas de vida. Em 2026, o Paraguai aparece entre os destinos mais buscados por quem quer gastar menos, simplificar a rotina e manter proximidade cultural e geográfica com o Brasil. A pergunta central, porém, segue a mesma: qual renda mensal garante estabilidade ao viver do outro lado da fronteira?

De forma geral, o Paraguai mantém um custo de vida inferior ao brasileiro, especialmente em moradia, alimentação e serviços. Para um adulto sozinho, os gastos mensais giram entre US$ 700 e US$ 1.100. Casais costumam precisar de algo entre US$ 1.200 e US$ 1.600, enquanto famílias com filhos devem considerar orçamentos a partir de US$ 1.800.

Com o dólar na casa dos R$ 5,00, isso significa que uma renda líquida entre R$ 4 mil e R$ 6 mil já permite viver com conforto básico. Acima de R$ 7 mil, o padrão de vida sobe consideravelmente.

Aluguel mais barato é o principal atrativo

O mercado imobiliário é um dos pontos que mais pesa a favor do Paraguai. Em cidades como Assunção, Ciudad del Este e Encarnación, um apartamento simples de um quarto custa, em média, entre US$ 250 e US$ 400. Imóveis maiores ou em áreas mais valorizadas variam de US$ 450 a US$ 650.