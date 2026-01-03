Quando a chuva cai de repente e não há guarda-chuva por perto, a reação costuma ser automática: sair correndo. A lógica parece simples — menos tempo sob a chuva, menos água no corpo. Mas essa decisão instintiva sempre levantou uma dúvida curiosa: correr realmente faz diferença ou acaba piorando a situação? A resposta vem da física, e ela surpreende menos do que parece.

A dúvida que intriga muita gente

A ideia de que correr ajuda é intuitiva, mas existe um argumento contrário bastante comum. Ao se mover mais rápido, a pessoa “bate de frente” com mais gotas de chuva, especialmente no peito e no rosto. Isso não faria com que o corpo se molhasse ainda mais? Para resolver essa questão, pesquisadores decidiram transformar o problema em números e analisar o comportamento das gotas em relação ao movimento humano.

O papel do tempo de exposição