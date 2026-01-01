01 de janeiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

EM PIRACICABA

Homem perturba mulher e passa 'virada de ano' na cadeia

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
GCM
Equipes da GCM prenderam o indivíduo em Artemis.
Equipes da GCM prenderam o indivíduo em Artemis.

  A Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Metropolitana de Piracicaba prendeu, na tarde desta terça-feira (31), um homem por descumprimento de medida protetiva no bairro Artemis. A ocorrência foi registrada por volta das 15h39, na rua Vitorio Cenedese, durante patrulhamento preventivo da equipe da viatura 57.

No local, os agentes encontraram o indivíduo em frente à casa da família, visivelmente exaltado e fazendo ameaças, causando medo e tensão. Após consulta, a equipe confirmou que havia medida protetiva de urgência em vigor, que proibia o homem de se aproximar das vítimas — ordem judicial que ele já havia sido alertado a cumprir.

Diante da gravidade da situação, o suspeito foi detido imediatamente e levado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante, e o homem que entrou "em cana" pertinho da virada do ano, permanece à disposição da Justiça. A ação rápida evitou que a situação evoluísse para algo ainda mais grave.

