A Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Metropolitana de Piracicaba prendeu, na tarde desta terça-feira (31), um homem por descumprimento de medida protetiva no bairro Artemis. A ocorrência foi registrada por volta das 15h39, na rua Vitorio Cenedese, durante patrulhamento preventivo da equipe da viatura 57.

LEIA MAIS

No local, os agentes encontraram o indivíduo em frente à casa da família, visivelmente exaltado e fazendo ameaças, causando medo e tensão. Após consulta, a equipe confirmou que havia medida protetiva de urgência em vigor, que proibia o homem de se aproximar das vítimas — ordem judicial que ele já havia sido alertado a cumprir.