Ao todo, sete pessoas, seis mulheres e um homem, precisaram ser hospitalizadas depois de ingerirem a bebida contaminada. Os pacientes chegaram ao Hospital Geral Santa Tereza com sintomas graves, como dores intensas, confusão mental e problemas na visão. O alerta acendeu imediatamente na rede de saúde do município.

Uma bebida que deveria ser sinônimo de festa virou veneno e espalhou pânico após uma festa de noivado. Um laudo oficial confirmou que bebidas alcoólicas consumidas no último domingo (28) na festa realizada em Ribeira do Pombal, no interior da Bahia estavam adulteradas com metanol, uma substância altamente tóxica, capaz de matar. O resultado também apontou a presença do produto no sangue de pacientes internados após passarem mal.

As primeiras informações indicam que as vítimas, com idade entre 30 e 48 anos, começaram a passar mal após a comemoração do noivado. Durante a festa, todos consumiram drinks feitos com vodca comprada em um depósito de bebidas da cidade. Há ainda o relato de um outro homem que teria adoecido antes do evento, após comprar bebida no mesmo local.

O quadro de algumas vítimas se agravou. Duas pessoas foram transferidas em estado crítico para Salvador. Uma das pacientes está intubada, passou por hemodiálise e apresenta falência renal. O antídoto contra o metanol foi enviado às pressas para o tratamento.

O estabelecimento onde a bebida foi adquirida foi lacrado, e as garrafas apreendidas seguem em análise. A Polícia Civil investiga o caso, que é tratado como contaminação criminosa. As autoridades reforçam o alerta: qualquer pessoa que apresentar sintomas após consumir bebida alcoólica deve procurar socorro imediatamente.