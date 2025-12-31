O sepultamento, realizado no Cemitério da Vila Rezende, foi marcado por choros inconsoláveis, abraços apertados e gritos de desespero. A incredulidade tomava conta de todos. Ninguém conseguia entender como um jovem conhecido pela alegria, bondade e companheirismo teve um fim tão trágico.

Piracicaba viveu uma terça-feira (30) de luto, dor profunda e comoção coletiva. Sob um clima pesado e de cortar o coração, familiares, amigos e dezenas de colegas de profissão deram o último adeus ao jovem motoboy Paulo Enrique de Medeiros, que teve a vida interrompida de forma brutal e precoce, aos 21 anos.

Paulo foi encontrado sem vida na tarde de segunda-feira, em um córrego na região do Santa Rosa, após horas de angústia que dilaceraram a família. Um dia comum de trabalho terminou em uma tragédia que chocou toda a cidade.

O motoboy de aplicativo saiu de casa por volta das 13h do domingo (29) no bairro Bosques do Lenheiro, para trabalhar. A última conversa com a família aconteceu por telefone, cerca de uma hora depois. Em seguida, o silêncio absoluto.

O último registro de atividade no celular, já por volta das 22h, aumentou ainda mais o desespero. O medo tomou conta da família, que passou a viver horas de agonia, incerteza e oração.