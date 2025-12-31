Piracicaba viveu uma terça-feira (30) de luto, dor profunda e comoção coletiva. Sob um clima pesado e de cortar o coração, familiares, amigos e dezenas de colegas de profissão deram o último adeus ao jovem motoboy Paulo Enrique de Medeiros, que teve a vida interrompida de forma brutal e precoce, aos 21 anos.
O sepultamento, realizado no Cemitério da Vila Rezende, foi marcado por choros inconsoláveis, abraços apertados e gritos de desespero. A incredulidade tomava conta de todos. Ninguém conseguia entender como um jovem conhecido pela alegria, bondade e companheirismo teve um fim tão trágico.
Paulo foi encontrado sem vida na tarde de segunda-feira, em um córrego na região do Santa Rosa, após horas de angústia que dilaceraram a família. Um dia comum de trabalho terminou em uma tragédia que chocou toda a cidade.
O motoboy de aplicativo saiu de casa por volta das 13h do domingo (29) no bairro Bosques do Lenheiro, para trabalhar. A última conversa com a família aconteceu por telefone, cerca de uma hora depois. Em seguida, o silêncio absoluto.
O último registro de atividade no celular, já por volta das 22h, aumentou ainda mais o desespero. O medo tomou conta da família, que passou a viver horas de agonia, incerteza e oração.
Na tentativa de encontrar Paulo, os parentes buscaram ajuda junto à plataforma de entregas onde ele trabalhava, mas, segundo a família, nenhum suporte foi oferecido. Diante da falta de respostas, decidiram agir sozinhos.
Foi a própria família que conseguiu rastrear o sinal do celular e iniciou as buscas, numa verdadeira corrida contra o tempo. O desfecho foi devastador: Paulo Enrique foi encontrado morto.
A Polícia Militar foi acionada e acompanhou a ocorrência no local. O caso agora segue sob investigação para esclarecer as circunstâncias da morte.
A tragédia mergulhou Piracicaba em luto e reacendeu um debate urgente: a vulnerabilidade dos entregadores, que enfrentam jornadas exaustivas, riscos constantes e, muitas vezes, trabalham sem qualquer rede de proteção.
Enquanto a cidade chora a perda de mais um jovem trabalhador, familiares e amigos buscam respostas — e justiça — para uma morte que deixou marcas profundas e um vazio impossível de preencher.