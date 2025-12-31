Um acesso da Rodovia do Açúcar (SP-308) voltou a ser invadido pela lama nesta terça-feira (31).A alça de acesso na altura do bairro Chapadão permanece totalmente interditada após um novo desmoronamento de barranco, mesmo depois de reparos recentes no local.

As chuvas fortes que atingiram a região entre domingo (28) e segunda-feira (29) foram suficientes para destruir a contenção feita às pressas. A terra voltou a ceder, espalhando lama e transformando a pista em uma verdadeira armadilha para quem passa pelo trecho.