JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
PURA LAMA

Barranco cede de novo na Rodovia do Açúcar em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Eptv
Mesmo após reparos, o barranco voltou a ceder após a chuva deste domingo.
Mesmo após reparos, o barranco voltou a ceder após a chuva deste domingo.

  Um acesso da Rodovia do Açúcar (SP-308) voltou a ser invadido pela lama nesta terça-feira (31).A alça de acesso na altura do bairro Chapadão permanece totalmente interditada após um novo desmoronamento de barranco, mesmo depois de reparos recentes no local.

As chuvas fortes que atingiram a região entre domingo (28) e segunda-feira (29) foram suficientes para destruir a contenção feita às pressas. A terra voltou a ceder, espalhando lama e transformando a pista em uma verdadeira armadilha para quem passa pelo trecho.

Moradores relatam dias de transtorno e apreensão. O acesso à rodovia ficou mais longo e perigoso, com desvios obrigatórios e pontos de travessia sem visibilidade, aumentando o risco de acidentes. Quem precisa seguir no sentido Rio das Pedras e Capivari é forçado a mudar o trajeto, enfrentar congestionamento e conviver com a insegurança. Segundo relatos, sair de casa virou sinônimo de transtorno, principalmente nos horários de maior movimento.

