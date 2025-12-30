Piso nacional sobe para R$ 1.621 e terá aumento real limitado pelo arcabouço fiscal

O salário mínimo será reajustado em R$ 103 em 2026, passando de R$ 1.518 para R$ 1.621, conforme decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na última semana. O novo valor entra em vigor a partir de 1º de janeiro.

O reajuste representa uma alta de 6,79% em relação ao mínimo vigente em 2025 e segue a política de valorização retomada em 2024, que considera a inflação e o crescimento da economia como base para o cálculo. A inflação utilizada foi o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado em 12 meses até novembro de 2025, que ficou em 4,18%, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Reajuste segue regra com limite fiscal