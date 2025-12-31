31 de dezembro de 2025
SE DEU MAL

Homem 'sai no tapa' com GCMs ao tentar invadir TCI em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Ao ser barrado, o homem partiu para a briga e foi detido.
Ao ser barrado, o homem partiu para a briga e foi detido.

 A tarde terminou em tumulto, empurra-empurra e intervenção da Guarda Civil Municipal na praça do Terminal Central de Piracicaba, nesta segunda-feira (29).

Segundo informações, um homem tentou entrar no terminal sem pagar a passagem. Ao ser barrado por uma funcionária, ele perdeu o controle, começou a discutir em voz alta e chamou a atenção de quem passava pelo local.

Com o clima cada vez mais tenso, a GCM foi acionada. Os guardas chegaram tentando resolver a situação na conversa, mas o homem continuou exaltado e, em determinado momento, avançou contra um dos agentes, passando a desferir chutes.

Diante da agressividade, os guardas precisaram agir rápido para evitar algo pior. O indivíduo foi contido e detido, sob olhares assustados de pedestres e usuários do transporte público.

A movimentação gerou correria e apreensão na praça, um dos pontos mais movimentados da cidade. Após ser controlado, o homem foi encaminhado para as providências legais.

Uma familiar relatou que o homem teve mais um episódio de surto e deve passar por tratamento em breve.

