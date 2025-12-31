Dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) indicam que, durante a Operação Rodovida, entre dezembro de 2024 e março de 2025, foram registrados cerca de 15 mil acidentes, com mais de 1,2 mil mortes e 18 mil pessoas feridas. Estados como Minas Gerais, Bahia e Paraná concentraram o maior número de ocorrências, tendo como principais causas a distração ao volante, imprudência, excesso de velocidade e consumo de álcool.

Com a chegada das férias, o fluxo nas rodovias brasileiras cresce de forma expressiva e transforma a viagem em um desafio para motoristas experientes e iniciantes. A expectativa é de um aumento médio de 36% no movimento das estradas, o que eleva também o risco de acidentes, especialmente na convivência entre carros, motos e caminhões.

Para reduzir os riscos e tornar o trajeto mais seguro, reunimos orientações práticas de Fabrício Oliveira, gestor de frotas da Buzin Transportes, com mais de duas décadas de experiência no volante de ônibus e caminhões e formação em Gestão de Trânsito e Transportes.

Veículo revisado e mente preparada antes de sair

Antes mesmo de ligar o carro, a segurança começa na garagem. Revisar freios, pneus, iluminação e níveis de óleo e água é indispensável. Além disso, o estado emocional do motorista conta muito. Dirigir com pressa, estresse ou sono aumenta consideravelmente a chance de erros. Planejar paradas e sair com tempo de sobra faz diferença no fim da viagem.

Caminhões exigem respeito e espaço extra

Veículos de carga têm características próprias: demoram mais para frear, possuem pontos cegos extensos e precisam de espaço para manobrar. Manter distância segura e evitar ficar muito tempo ao lado de caminhões reduz riscos. Ultrapassagens devem ser feitas apenas quando houver total visibilidade e segurança.

Atenção redobrada em situações de risco