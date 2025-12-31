Com a chegada das férias, o fluxo nas rodovias brasileiras cresce de forma expressiva e transforma a viagem em um desafio para motoristas experientes e iniciantes. A expectativa é de um aumento médio de 36% no movimento das estradas, o que eleva também o risco de acidentes, especialmente na convivência entre carros, motos e caminhões.
Dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) indicam que, durante a Operação Rodovida, entre dezembro de 2024 e março de 2025, foram registrados cerca de 15 mil acidentes, com mais de 1,2 mil mortes e 18 mil pessoas feridas. Estados como Minas Gerais, Bahia e Paraná concentraram o maior número de ocorrências, tendo como principais causas a distração ao volante, imprudência, excesso de velocidade e consumo de álcool.
Para reduzir os riscos e tornar o trajeto mais seguro, reunimos orientações práticas de Fabrício Oliveira, gestor de frotas da Buzin Transportes, com mais de duas décadas de experiência no volante de ônibus e caminhões e formação em Gestão de Trânsito e Transportes.
Veículo revisado e mente preparada antes de sair
Antes mesmo de ligar o carro, a segurança começa na garagem. Revisar freios, pneus, iluminação e níveis de óleo e água é indispensável. Além disso, o estado emocional do motorista conta muito. Dirigir com pressa, estresse ou sono aumenta consideravelmente a chance de erros. Planejar paradas e sair com tempo de sobra faz diferença no fim da viagem.
Caminhões exigem respeito e espaço extra
Veículos de carga têm características próprias: demoram mais para frear, possuem pontos cegos extensos e precisam de espaço para manobrar. Manter distância segura e evitar ficar muito tempo ao lado de caminhões reduz riscos. Ultrapassagens devem ser feitas apenas quando houver total visibilidade e segurança.
Atenção redobrada em situações de risco
Mudanças bruscas de faixa, freadas repentinas ou veículos indecisos são sinais claros de perigo. Identificar esses comportamentos com antecedência permite agir de forma preventiva, reduzindo a velocidade e aumentando a distância do veículo à frente.
Clima ruim pede cautela dobrada
Chuva, neblina e pista molhada comprometem a visibilidade e a aderência dos pneus. Nesses casos, o ideal é diminuir a velocidade, manter os faróis acesos e ampliar o espaço entre os veículos, especialmente ao trafegar próximo a caminhões.
Menos pressa, mais segurança no caminho
Forçar ultrapassagens, usar o celular ao volante e ceder à pressão de outros motoristas estão entre as atitudes mais perigosas nas rodovias. “O bom motorista não é o que chega mais rápido, mas o que sabe antecipar riscos e evitá-los”, reforça Fabrício.
Viajar com segurança vai além de cumprir regras de trânsito. É uma combinação de responsabilidade, atenção constante e respeito à vida. Afinal, o destino mais importante das férias é voltar para casa em segurança.