SAÚDE NO VERÃO

Está com virose? VEJA a bebida que hidrata mais que água

Por Bia Xavier - JP |
Tempo de leitura: 2 min
Freepik

Os dias de sol, praia e altas temperaturas podem terminar de forma nada agradável. Náuseas, diarreia, febre e vômitos costumam ser sinais clássicos das chamadas viroses gastrointestinais, infecções frequentes no verão e, muitas vezes, associadas ao consumo de água ou alimentos contaminados.

Segundo a nutricionista Veridiana Sass, do Instituto Nutrindo Ideais, além dos cuidados com higiene, a forma como a pessoa se hidrata e se alimenta durante o quadro faz toda a diferença na recuperação e na prevenção de complicações, como a desidratação.

Por que a desidratação é o maior risco?

Quando há perda excessiva de líquidos por meio de vômitos e diarreia, o corpo também elimina sais minerais essenciais. Esse desequilíbrio pode provocar sintomas como fraqueza, boca seca, sonolência e piora do mal-estar geral, exigindo atenção redobrada, especialmente em crianças e idosos.

Água nem sempre é suficiente

Beber água continua sendo importante, mas, em quadros de virose, ela pode não dar conta de repor tudo o que o organismo perde. De acordo com a especialista, a água de coco se destaca como uma alternativa mais eficiente.

Naturalmente rica em eletrólitos como sódio, potássio e magnésio, a bebida ajuda a restabelecer o equilíbrio hídrico e ainda fornece energia leve, sem agredir o sistema digestivo já sensível.

Não tem água de coco? Veja a alternativa

Na ausência da bebida natural, uma solução simples pode ajudar na reidratação: o isotônico caseiro. Ele contribui para a reposição de líquidos e minerais perdidos ao longo do dia.

Receita prática de isotônico caseiro

  • 500 ml de água filtrada
  • 1 colher (café) de sal
  • 1 colher (sopa) de açúcar ou mel
  • Suco de 1 laranja ou limão

Basta misturar todos os ingredientes em uma jarra e consumir aos poucos, ao longo do dia.

O que colocar no prato durante a virose?

A alimentação deve ser leve, de fácil digestão e pouco gordurosa. Caldos, sopas e legumes bem cozidos são boas opções para manter a nutrição sem sobrecarregar o intestino. Proteínas magras, como frango e peixe preparados de forma simples, também ajudam na recuperação.

Alguns alimentos merecem destaque por seus benefícios específicos:

  • Maçã cozida, rica em pectina, auxilia no equilíbrio intestinal
  • Chá de gengibre, conhecido por aliviar enjoo e náuseas
  • Alimentos com zinco, como carnes magras, espinafre e castanhas, que contribuem para a imunidade e podem reduzir a duração da diarreia

Alimentos que devem ser evitados

Durante o período de infecção, certos itens podem agravar os sintomas e prolongar o desconforto. Entre eles estão:

  • Frituras e comidas muito gordurosas
  • Leite e derivados
  • Doces e ultraprocessados
  • Frutas laxativas
  • Cafeína, álcool e refrigerantes
  • Alimentos muito condimentados ou apimentados

Esses produtos tendem a irritar o trato gastrointestinal e aumentar a fermentação intestinal, intensificando a diarreia e os vômitos.

Prevenção começa antes dos sintomas

Para reduzir o risco de virose, a nutricionista reforça a importância de consumir água filtrada, higienizar bem os alimentos e ter atenção redobrada com refeições fora de casa, especialmente em viagens e passeios à praia.

