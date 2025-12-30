Segundo a nutricionista Veridiana Sass, do Instituto Nutrindo Ideais, além dos cuidados com higiene, a forma como a pessoa se hidrata e se alimenta durante o quadro faz toda a diferença na recuperação e na prevenção de complicações, como a desidratação.

Os dias de sol, praia e altas temperaturas podem terminar de forma nada agradável. Náuseas, diarreia, febre e vômitos costumam ser sinais clássicos das chamadas viroses gastrointestinais, infecções frequentes no verão e, muitas vezes, associadas ao consumo de água ou alimentos contaminados.

Quando há perda excessiva de líquidos por meio de vômitos e diarreia, o corpo também elimina sais minerais essenciais. Esse desequilíbrio pode provocar sintomas como fraqueza, boca seca, sonolência e piora do mal-estar geral, exigindo atenção redobrada, especialmente em crianças e idosos.

Água nem sempre é suficiente

Beber água continua sendo importante, mas, em quadros de virose, ela pode não dar conta de repor tudo o que o organismo perde. De acordo com a especialista, a água de coco se destaca como uma alternativa mais eficiente.

Naturalmente rica em eletrólitos como sódio, potássio e magnésio, a bebida ajuda a restabelecer o equilíbrio hídrico e ainda fornece energia leve, sem agredir o sistema digestivo já sensível.

Não tem água de coco? Veja a alternativa