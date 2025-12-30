Definir quem é, de fato, classe média no Brasil está longe de ser uma conta simples. Embora a renda familiar seja o ponto de partida, fatores como o custo de vida local, o tamanho da família e o acesso a serviços públicos influenciam diretamente essa classificação. O que parece confortável em uma cidade pode ser insuficiente em outra.
VEJA MAIS:
- Furto inusitado: casal é flagrado com 268 pares de meia; VEJA
- Uso de Ozempic pode causar flacidez? ENTENDA OS RISCOS
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Por que a renda não conta toda a história
O salário mensal ainda é o principal critério usado para dividir as classes sociais, mas ele não funciona sozinho. Despesas com moradia, transporte, alimentação e saúde variam bastante entre regiões e alteram o poder de compra real das famílias.
Para se ter ideia, uma renda considerada suficiente em cidades médias do interior ou em parte do Nordeste pode não cobrir os mesmos gastos em capitais como São Paulo ou Rio de Janeiro. Por isso, especialistas reforçam que classe social está ligada ao padrão de vida — não apenas ao número no holerite.
Quanto ganha, em média, o brasileiro
Dados mais recentes do IBGE apontam que a renda média mensal no país ficou em torno de R$ 3.457 em junho de 2025. A partir desse valor, pesquisadores e economistas estabelecem faixas que ajudam a compreender onde cada família se encaixa na pirâmide social.
Faixas de renda usadas na classificação
Com base em estudos do IBGE, Ipea e análises complementares da FGV, a divisão mais adotada atualmente considera:
- Classes D e E: renda familiar mensal abaixo de R$ 3.500
- Classe média (baixa e intermediária): entre R$ 3.500 e R$ 8.300
- Classe média alta: de R$ 8.300 a R$ 26 mil
- Classe alta: acima de R$ 26 mil mensais
Esses valores se referem à renda familiar total, não ao salário individual, o que muda bastante a interpretação dos dados.
Região faz toda a diferença
O impacto regional é um dos pontos mais relevantes nessa discussão. Especialistas estimam que R$ 6 mil mensais em algumas regiões do Nordeste podem oferecer um padrão de vida semelhante ao de R$ 10 mil em grandes centros do Sudeste. Moradia mais barata e serviços com menor custo explicam parte dessa diferença.
Consumo, crédito e percepção social
Outro fator que pesa é o acesso ao crédito. A possibilidade de financiar carro, eletrodomésticos e eletrônicos contribuiu para ampliar a sensação de pertencimento à classe média, mesmo entre famílias que estão no limite inferior da faixa de renda.
Na prática, isso mostra que ser classe média no Brasil envolve um conjunto de condições econômicas e sociais — e não apenas um valor fixo mensal.