Definir quem é, de fato, classe média no Brasil está longe de ser uma conta simples. Embora a renda familiar seja o ponto de partida, fatores como o custo de vida local, o tamanho da família e o acesso a serviços públicos influenciam diretamente essa classificação. O que parece confortável em uma cidade pode ser insuficiente em outra.

Por que a renda não conta toda a história

O salário mensal ainda é o principal critério usado para dividir as classes sociais, mas ele não funciona sozinho. Despesas com moradia, transporte, alimentação e saúde variam bastante entre regiões e alteram o poder de compra real das famílias.