O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, no dia 22 de dezembro, uma nova lei que amplia de forma significativa a coleta de material genético no sistema penal brasileiro. A partir de agora, todos os condenados que iniciarem o cumprimento de pena em regime fechado terão o DNA coletado de forma obrigatória, medida que antes se aplicava apenas a crimes violentos específicos.

Além disso, a legislação também abre caminho para a coleta antes da condenação, em situações determinadas pela Justiça, o que reacende discussões sobre segurança pública, garantias individuais e uso de dados sensíveis.

Ampliação do alcance da lei