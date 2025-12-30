Um caso inusitado chamou a atenção da polícia na noite de sexta-feira (26) em Campinas (SP). Um homem de 27 anos e uma mulher de 26 foram presos em flagrante após furtarem 268 pares de meia em uma loja do Parque Dom Pedro Shopping. A ação terminou com a abordagem dos vigilantes do centro comercial e a condução do casal à delegacia.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Abordagem após o furto

De acordo com o boletim de ocorrência, os suspeitos foram surpreendidos logo depois de deixarem a loja com os produtos escondidos. A Polícia Militar foi acionada e confirmou que a dupla havia saído da capital paulista e alugado um veículo exclusivamente para cometer o crime.

Produtos apreendidos