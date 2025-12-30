Um caso inusitado chamou a atenção da polícia na noite de sexta-feira (26) em Campinas (SP). Um homem de 27 anos e uma mulher de 26 foram presos em flagrante após furtarem 268 pares de meia em uma loja do Parque Dom Pedro Shopping. A ação terminou com a abordagem dos vigilantes do centro comercial e a condução do casal à delegacia.
Abordagem após o furto
De acordo com o boletim de ocorrência, os suspeitos foram surpreendidos logo depois de deixarem a loja com os produtos escondidos. A Polícia Militar foi acionada e confirmou que a dupla havia saído da capital paulista e alugado um veículo exclusivamente para cometer o crime.
Produtos apreendidos
Durante a revista, os policiais localizaram uma grande quantidade de mercadorias, avaliadas em milhares de reais. Entre os itens recolhidos estavam:
- 268 pares de meias, avaliados em cerca de R$ 3,6 mil;
- Oito shorts, com valor aproximado de R$ 800;
- Duas blusas, uma masculina e uma feminina, avaliadas em quase R$ 250;
- Cinco produtos de maquiagem, estimados em R$ 120;
- Um óculos de sol, avaliado em R$ 100.
Outros achados
Além das roupas e acessórios, a polícia encontrou moedas no valor de R$ 12,82, três cédulas de dinheiro estrangeiro — pesos argentinos e guaranis — cuja autenticidade ainda será verificada, e uma pequena quantidade de maconha dentro do veículo alugado.
Situação do casal
Todos os produtos, assim como os celulares dos suspeitos, foram apreendidos. Segundo a Polícia Civil, a prisão preventiva foi decretada, e o casal permanece à disposição da Justiça enquanto o caso segue em investigação.
O episódio reforça o alerta para furtos organizados em centros comerciais e chama atenção pelo volume e pelo tipo de mercadoria levada, que acabou se tornando o destaque da ocorrência.