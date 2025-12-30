30 de dezembro de 2025
Imagem gerada por IA

Um caso inusitado chamou a atenção da polícia na noite de sexta-feira (26) em Campinas (SP). Um homem de 27 anos e uma mulher de 26 foram presos em flagrante após furtarem 268 pares de meia em uma loja do Parque Dom Pedro Shopping. A ação terminou com a abordagem dos vigilantes do centro comercial e a condução do casal à delegacia.

Abordagem após o furto

De acordo com o boletim de ocorrência, os suspeitos foram surpreendidos logo depois de deixarem a loja com os produtos escondidos. A Polícia Militar foi acionada e confirmou que a dupla havia saído da capital paulista e alugado um veículo exclusivamente para cometer o crime.

Produtos apreendidos

Durante a revista, os policiais localizaram uma grande quantidade de mercadorias, avaliadas em milhares de reais. Entre os itens recolhidos estavam:

  • 268 pares de meias, avaliados em cerca de R$ 3,6 mil;
  • Oito shorts, com valor aproximado de R$ 800;
  • Duas blusas, uma masculina e uma feminina, avaliadas em quase R$ 250;
  • Cinco produtos de maquiagem, estimados em R$ 120;
  • Um óculos de sol, avaliado em R$ 100.

Outros achados

Além das roupas e acessórios, a polícia encontrou moedas no valor de R$ 12,82, três cédulas de dinheiro estrangeiro — pesos argentinos e guaranis — cuja autenticidade ainda será verificada, e uma pequena quantidade de maconha dentro do veículo alugado.

Situação do casal

Todos os produtos, assim como os celulares dos suspeitos, foram apreendidos. Segundo a Polícia Civil, a prisão preventiva foi decretada, e o casal permanece à disposição da Justiça enquanto o caso segue em investigação.

O episódio reforça o alerta para furtos organizados em centros comerciais e chama atenção pelo volume e pelo tipo de mercadoria levada, que acabou se tornando o destaque da ocorrência.

