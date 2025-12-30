O uso de medicamentos injetáveis para emagrecimento, como o Ozempic, tem ganhado espaço fora do consultório médico — e levantado um novo sinal de alerta entre especialistas. A perda de peso acelerada, embora eficaz no combate à obesidade, pode provocar flacidez acentuada no rosto e mudanças visíveis na aparência facial, fenômeno que já ganhou até apelido nas redes sociais.

Perda de gordura vai além do corpo

Segundo profissionais da área, o emagrecimento rápido não elimina gordura apenas de regiões como abdômen e pernas. A face também é impactada. Compartimentos de gordura responsáveis pelo volume, contorno e sustentação do rosto tendem a diminuir, o que pode resultar em aspecto envelhecido e flacidez precoce.