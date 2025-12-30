O uso de medicamentos injetáveis para emagrecimento, como o Ozempic, tem ganhado espaço fora do consultório médico — e levantado um novo sinal de alerta entre especialistas. A perda de peso acelerada, embora eficaz no combate à obesidade, pode provocar flacidez acentuada no rosto e mudanças visíveis na aparência facial, fenômeno que já ganhou até apelido nas redes sociais.
Perda de gordura vai além do corpo
Segundo profissionais da área, o emagrecimento rápido não elimina gordura apenas de regiões como abdômen e pernas. A face também é impactada. Compartimentos de gordura responsáveis pelo volume, contorno e sustentação do rosto tendem a diminuir, o que pode resultar em aspecto envelhecido e flacidez precoce.
Especialistas destacam que esse efeito tem sido observado com mais frequência em pacientes que utilizam as chamadas “canetas emagrecedoras” sem acompanhamento médico ou com metas de perda de peso muito agressivas.
Quando a cirurgia entra em cena
Em casos mais avançados, procedimentos cirúrgicos podem ser indicados para corrigir os efeitos da flacidez facial após o emagrecimento intenso. Entre as possibilidades estão técnicas que reposicionam estruturas profundas da face, retiram excesso de pele e reaproveitam a própria gordura do paciente para devolver volume de forma mais harmônica.
A indicação, no entanto, depende de avaliação individual e costuma ser considerada quando a flacidez compromete de forma significativa a estética e o bem-estar do paciente.
Alternativas sem bisturi
Para quem não deseja passar por cirurgia, há opções não invasivas ou minimamente invasivas. De acordo com especialistas em estética, o primeiro passo é aguardar a estabilização do peso corporal. Só depois disso é possível planejar um tratamento eficaz e seguro.
Os protocolos costumam ser feitos em etapas e podem levar de seis a 12 meses, dependendo do grau de emagrecimento. O processo geralmente começa com estímulo de colágeno para melhorar a firmeza da pele, seguido pela reposição estratégica de volume e, em alguns casos, aplicação de toxina botulínica para potencializar o efeito lifting.
Atenção ao uso sem orientação
O principal alerta dos especialistas é claro: medicamentos para emagrecimento devem ser usados apenas com prescrição e acompanhamento médico. Além dos impactos no rosto, a perda de peso descontrolada pode trazer riscos à saúde e comprometer resultados estéticos a longo prazo.
Antes de iniciar qualquer tratamento — seja para emagrecer ou para reverter efeitos indesejados — a recomendação é buscar orientação profissional e avaliar cuidadosamente riscos, benefícios e expectativas reais.