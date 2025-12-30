O objetivo da campanha é ampliar o acesso à informação, incentivar a procura pelos serviços de saúde e reforçar que a hanseníase tem cura e tratamento gratuito pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O Dia Mundial da Hanseníase será celebrado no último domingo de janeiro, no dia 25.

A Prefeitura de Piracicaba intensifica, de 02 a 31 de janeiro, as ações de conscientização e diagnóstico precoce da hanseníase com a realização do Janeiro Roxo, campanha anual de combate à doença. A iniciativa é coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde e envolve todas as 75 Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, que realizarão atividades educativas e busca ativa de casos suspeitos ao longo do mês.

Além das ações junto à população, o Programa Municipal de Hanseníase (Cedic), em parceria com o Departamento de Atenção Básica e o Núcleo Integrado de Gestão do Trabalho e Educação Permanente em Saúde, promoveu uma capacitação online voltada aos profissionais da Atenção Primária. A formação foi ministrada pela médica Dra. Elisa Nunes Secamilli e teve como foco a busca ativa e o diagnóstico precoce da doença.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, pessoas que apresentem manchas na pele com perda de sensibilidade, formigamento ou dormência devem procurar a unidade de saúde mais próxima. Quando necessário, o paciente é encaminhado ao Cedic, onde recebe acompanhamento de uma equipe multiprofissional formada por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, farmacêutico, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, dentista e assistente social.

Diagnóstico e cenário local

A hanseníase é uma doença infecciosa causada pelo Mycobacterium leprae, o bacilo de Hansen, que afeta principalmente a pele e os nervos periféricos. A transmissão ocorre pelas vias aéreas superiores, por meio do convívio próximo e prolongado com pessoas não tratadas. Após o início do tratamento, a doença deixa de ser transmissível. Os sintomas podem levar de dois a sete anos para se manifestar.