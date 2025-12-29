O feriado de Ano Novo, celebrado na quinta-feira (01), vai alterar a rotina de Piracicaba. Além da data comemorativa, os dias 31/12 (quarta-feira) e 02/01 (sexta-feira) serão pontos facultativos, conforme decreto municipal. Com isso, diversos serviços públicos terão mudanças no funcionamento, enquanto áreas de lazer e turismo seguem com horários especiais. Para não ser pego de surpresa, confira abaixo como a cidade vai operar e fique por dentro de tudo.
Serviços públicos e administração municipal
Durante os dias 31/12/2025, 01 e 02/01/2026, o Centro Cívico, as secretarias municipais e as autarquias não terão expediente. O atendimento ao público será retomado normalmente na segunda-feira, 05/01/2026, a partir das 8h. Apesar da suspensão do expediente administrativo, a Prefeitura ressalta que todos os serviços emergenciais serão mantidos ao longo do período.
A Prefeitura de Piracicaba, a Câmara Municipal, o Ipasp e o Poupatempo Municipal permanecerão fechados nos três dias. No caso do Poupatempo Estadual, a unidade não funcionará nos dias 31/12, 01/01 e 03/01, enquanto o atendimento será normal na sexta-feira, 02/01.
Transporte público
O transporte coletivo municipal também terá alterações. No dia 1º de janeiro, os ônibus irão circular com horários equivalentes aos de domingo. Já nos dias 31/12, 02 e 03/01, a operação seguirá a tabela de sábado.
A Loja Pira Mobilidade ficará aberta apenas no sábado, 03/01, das 7h às 13h. A população pode consultar os horários completos e itinerários atualizados no site oficial da concessionária.
Coleta de lixo
A coleta de lixo domiciliar será suspensa no dia 01/01, retomando normalmente nos dias seguintes.
Comércio e setor bancário
O comércio de rua e os corredores comerciais funcionarão no dia 31/12, das 9h às 15h, encerrando as atividades mais cedo por conta do Réveillon. Nos dias 01 e 02/01, o comércio permanecerá fechado.
No shopping, as lojas e a praça de alimentação abrem na quarta-feira, 31/12, das 10h às 16h. Já no Dia de Ano Novo, as lojas e quiosques estarão fechados.
As agências bancárias não terão atendimento presencial nos dias 31/12 e 01/01, retomando o funcionamento normal na sexta-feira, 02/01.
Saúde
Na área da saúde, os serviços de urgência e emergência seguem funcionando normalmente durante todo o período. As UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e a Central de Ortopedia e Traumatologia (COT) operam 24 horas por dia. O SAMU também mantém atendimento ininterrupto, pelo telefone 192.
Por outro lado, as UBSs (Unidades Básicas de Saúde), os CRABs (Centros de Referência da Atenção Básica) e as USFs (Unidades de Saúde da Família) ficarão fechados nos dias 31/12, 01 e 02/01.
Assistência social
Os serviços da área social também terão atendimento suspenso. Não funcionarão, nos dias 31/12, 01 e 02/01, os Cras dos bairros Jardim São Paulo, Piracicamirim, Mário Dedini, São José, Vila Sônia e Novo Horizonte, além do Creas, Centro Pop, Cadastro Único e o Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas).
Abastecimento, varejões e feiras
No dia 31/12, será realizado o Especial de Festas no Varejão Municipal Paulista, das 7h às 12h. Já os varejões Municipal Central Vespertino e Vila Sônia I não terão expediente nesse dia.
O Varejão Municipal Vila Rezende, tradicionalmente realizado às quintas-feiras pela manhã, será antecipado para quarta-feira, 31/12, funcionando das 6h às 11h. No dia 01/01, não haverá funcionamento de nenhum varejão municipal.
Na sexta-feira, 02/01, apenas o Varejão Municipal Alvorada abrirá, das 14h às 19h30. As feiras livres dos bairros Vila Boyes e Santa Cruz não funcionarão.
O Mercado Municipal terá horário especial: no dia 31/12, das 6h às 14h; no dia 01/01, das 6h às 12h, em regime facultativo; e no dia 02/01, das 6h às 12h.
Lazer, parques e espaços públicos
O Zoológico Municipal e o Paraíso da Criança ficarão fechados nos dias 31/12 e 01/01. No dia 02/01, o Zoo funcionará das 9h às 16h, enquanto o Paraíso da Criança abrirá das 9h às 20h.
Os parques públicos permanecem abertos com horários ampliados, como o Parque da Rua do Porto, Parque do Piracicamirim, Parque do Monte Líbano e o Parque do Engenho Central. A Estação da Paulista fecha nos dias 31/12 e 01/01, retomando o horário habitual no dia 02/01.
Museus e equipamentos culturais
O Museu da Água estará fechado em 31/12 e 01/01, reabrindo no dia 02/01, das 9h às 17h. O Aquário Municipal permanece fechado.
A Secretaria Municipal de Cultura, os centros culturais e o Armazém 8A encerram as atividades no dia 30/12, com retorno previsto para 05/01. A Pinacoteca Municipal Miguel Dutra e a Casa do Povoador reabrem em 03/01. Já o Museu Prudente de Moraes e o Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (MISP) voltam a funcionar no dia 02/01.
Turismo
Os principais atrativos turísticos da cidade, como o Elevador Turístico Alto do Mirante, pedalinho, passeio de barco, Feira de Artesanato da Rua do Porto e a Casa do Artesão do Engenho Central, funcionam normalmente aos sábados, domingos e feriados. O Complexo Gastronômico da Rua do Porto permanece aberto durante o período.
Serviços de emergência
Funcionam 24 horas o Pelotão Ambiental, a Defesa Civil (199), a Polícia Militar (190), a Polícia Civil (197), a Guarda Civil (153), o Corpo de Bombeiros (193), a Polícia Rodoviária e a CPFL.
(Programação sujeita a alterações.)