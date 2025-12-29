O feriado de Ano Novo, celebrado na quinta-feira (01), vai alterar a rotina de Piracicaba. Além da data comemorativa, os dias 31/12 (quarta-feira) e 02/01 (sexta-feira) serão pontos facultativos, conforme decreto municipal. Com isso, diversos serviços públicos terão mudanças no funcionamento, enquanto áreas de lazer e turismo seguem com horários especiais. Para não ser pego de surpresa, confira abaixo como a cidade vai operar e fique por dentro de tudo.

Durante os dias 31/12/2025, 01 e 02/01/2026, o Centro Cívico, as secretarias municipais e as autarquias não terão expediente. O atendimento ao público será retomado normalmente na segunda-feira, 05/01/2026, a partir das 8h. Apesar da suspensão do expediente administrativo, a Prefeitura ressalta que todos os serviços emergenciais serão mantidos ao longo do período.

A Prefeitura de Piracicaba, a Câmara Municipal, o Ipasp e o Poupatempo Municipal permanecerão fechados nos três dias. No caso do Poupatempo Estadual, a unidade não funcionará nos dias 31/12, 01/01 e 03/01, enquanto o atendimento será normal na sexta-feira, 02/01.

Transporte público