O governo dos Estados Unidos passou a aplicar critérios mais rigorosos para a renovação de passaportes, surpreendendo muitos cidadãos que acreditavam poder apenas atualizar o documento. Na prática, as normas deixam claro que nem todo passaporte é elegível para renovação automática — em diversos casos, o titular precisa iniciar um processo totalmente novo.
VEJA MAIS:
- VÍDEO: Alex Madureira destaca investimentos em balanço de mandato
- Telefone fixo da Vivo acaba nesta quarta (31)? ENTENDA a mudança
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
A mudança faz parte de uma estratégia do Departamento de Estado para reforçar a segurança na identificação dos portadores, reduzir inconsistências cadastrais e dificultar fraudes. Com isso, documentos considerados fora do padrão são automaticamente excluídos do sistema de renovação.
Renovação não é para todos
Ao contrário do que muitos imaginam, a renovação só é permitida para passaportes que estejam em perfeito estado, dentro do prazo e alinhados às exigências atuais de identificação. Qualquer irregularidade transforma o pedido simples em uma nova solicitação, com entrega de formulários, documentos adicionais e, em alguns casos, entrevista presencial.
Segundo as regras atualizadas, o histórico do documento pesa tanto quanto sua condição física e a idade do titular na época da emissão.
Passaportes antigos perdem validade para renovação
Um dos principais pontos de bloqueio envolve a data de emissão. Passaportes emitidos há mais de 15 anos deixam de ser aceitos para renovação direta. O mesmo acontece com documentos solicitados quando o cidadão ainda era menor de 16 anos, já que, para as autoridades americanas, eles não refletem adequadamente a identidade atual do titular.
Danos físicos e registros de perda anulam o processo
Outro fator decisivo é o estado do passaporte. Documentos com páginas soltas, rasgos, manchas, sinais de umidade ou qualquer tipo de dano físico são automaticamente desclassificados. Além disso, passaportes que já tenham sido declarados perdidos ou roubados, mesmo que posteriormente recuperados, não podem ser renovados.
Nessas situações, o cidadão precisa passar novamente por todas as etapas de emissão, como se estivesse solicitando o passaporte pela primeira vez.
Nome diferente também impede a renovação
Alterações de nome sem comprovação legal são outro obstáculo frequente. Se o passaporte foi emitido com um nome anterior e o titular não apresenta documentos oficiais que comprovem a mudança — como certidão de casamento ou decisão judicial — a renovação é negada. Para o sistema americano, a divergência impede a confirmação segura da identidade.
O que muda para quem está nessa condição
Quem se enquadra em qualquer uma dessas situações deve se preparar para um processo mais longo, que inclui novos formulários, apresentação de documentos originais e pagamento de taxas completas. A orientação das autoridades é verificar com antecedência a elegibilidade para evitar atrasos em viagens e compromissos internacionais.