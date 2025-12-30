A mudança faz parte de uma estratégia do Departamento de Estado para reforçar a segurança na identificação dos portadores, reduzir inconsistências cadastrais e dificultar fraudes. Com isso, documentos considerados fora do padrão são automaticamente excluídos do sistema de renovação.

O governo dos Estados Unidos passou a aplicar critérios mais rigorosos para a renovação de passaportes, surpreendendo muitos cidadãos que acreditavam poder apenas atualizar o documento. Na prática, as normas deixam claro que nem todo passaporte é elegível para renovação automática — em diversos casos, o titular precisa iniciar um processo totalmente novo.

Ao contrário do que muitos imaginam, a renovação só é permitida para passaportes que estejam em perfeito estado, dentro do prazo e alinhados às exigências atuais de identificação. Qualquer irregularidade transforma o pedido simples em uma nova solicitação, com entrega de formulários, documentos adicionais e, em alguns casos, entrevista presencial.

Segundo as regras atualizadas, o histórico do documento pesa tanto quanto sua condição física e a idade do titular na época da emissão.

Passaportes antigos perdem validade para renovação

Um dos principais pontos de bloqueio envolve a data de emissão. Passaportes emitidos há mais de 15 anos deixam de ser aceitos para renovação direta. O mesmo acontece com documentos solicitados quando o cidadão ainda era menor de 16 anos, já que, para as autoridades americanas, eles não refletem adequadamente a identidade atual do titular.

Danos físicos e registros de perda anulam o processo