O deputado estadual Alex Madureira (PL) fez um balanço de sua atuação na Assembleia Legislativa de São Paulo, destacando a relatoria do Orçamento Geral do Estado pela quarta vez — a terceira consecutiva. Em entrevista ao Jornal de Piracicaba, ele ressaltou a articulação política e os recursos garantidos para Piracicaba e região.
Segundo o parlamentar, o Orçamento recebeu mais de 31 mil emendas, das quais cerca de 15 mil foram incorporadas, após análise técnica. O processo resultou na movimentação de aproximadamente R$ 1,2 bilhão, com consenso junto ao governo estadual.
Na segurança pública, Madureira citou recursos para a compra da sede própria do Baep 10, investimentos na Delegacia de Defesa da Mulher, no Corpo de Bombeiros e em equipamentos para a Guarda Civil Municipal. Também confirmou a liberação de verbas para a reforma do prédio do IML e afirmou trabalhar para trazer a regional do órgão para Piracicaba.
Na saúde, destacou os efeitos da Tabela SUS Paulista, que complementa os valores do SUS federal, e a garantia de R$ 50 milhões adicionais para custeio, beneficiando hospitais como a Santa Casa, o Hospital dos Fornecedores de Cana e o Hospital Regional, que deve ampliar procedimentos, incluindo cirurgias ortopédicas.
O deputado também mencionou investimentos em saneamento e abastecimento de água, com cerca de R$ 17 milhões viabilizados via Fehidro, além de obras estruturais em andamento pelo município e pelo Estado.
Na área de infraestrutura, Madureira afirmou que as obras na SP-304 estão dentro do cronograma e devem ser concluídas até março, além da antecipação do anel viário norte, prevista para iniciar em 2026.
Entre os projetos aprovados, citou a autorização para visitas de animais de estimação a pacientes internados e a isenção do IPVA para motos de até 180 cilindradas.
Para ele, a articulação com o governo estadual é fundamental para antecipar obras e garantir investimentos para Piracicaba.
