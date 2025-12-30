O deputado estadual Alex Madureira (PL) fez um balanço de sua atuação na Assembleia Legislativa de São Paulo, destacando a relatoria do Orçamento Geral do Estado pela quarta vez — a terceira consecutiva. Em entrevista ao Jornal de Piracicaba, ele ressaltou a articulação política e os recursos garantidos para Piracicaba e região.

Segundo o parlamentar, o Orçamento recebeu mais de 31 mil emendas, das quais cerca de 15 mil foram incorporadas, após análise técnica. O processo resultou na movimentação de aproximadamente R$ 1,2 bilhão, com consenso junto ao governo estadual.

Na segurança pública, Madureira citou recursos para a compra da sede própria do Baep 10, investimentos na Delegacia de Defesa da Mulher, no Corpo de Bombeiros e em equipamentos para a Guarda Civil Municipal. Também confirmou a liberação de verbas para a reforma do prédio do IML e afirmou trabalhar para trazer a regional do órgão para Piracicaba.