De acordo com usuários ouvidos pela equipe do JP, o calor dentro da unidade tem causado um extremo desconforto, com registros de pessoas passando mal enquanto aguardavam atendimento. Há relatos, ainda, de que funcionários do próprio Poupatempo também teriam apresentado mal-estar durante a realização dos serviços e no período de expediente.

Em meio à onda de calor registrada nos últimos dias, usuários do Poupatempo de Piracicaba relataram à redação do Jornal de Piracicaba que estão enfrentando temperaturas elevadas no interior da unidade. Segundo os relatos, a climatização do local não estaria funcionando de forma adequada, o que tem dificultado a permanência no ambiente, principalmente durante os períodos de maior calor na cidade.

A equipe do Jornal de Piracicaba esteve na unidade do Poupatempo na manhã desta terça-feira (30) e constatou as condições relatadas pelos usuários. Durante a visita, foi possível perceber a circulação de ar limitada em alguns setores, além da presença de usuários buscando áreas próximas a portas e corredores como forma de aliviar o calor.

Segundo informações obtidas no local, o sistema de ar-condicionado estaria com problemas técnicos, o que explicaria a elevação da temperatura no interior do prédio. Ainda conforme apurado, não havia previsão oficial para a normalização completa do sistema de climatização até o momento da visita da reportagem.

Para tentar amenizar a situação, ventiladores foram instalados em diferentes pontos da unidade. De acordo com informações repassadas no local, os equipamentos foram colocados nesta terça-feira como medida emergencial para reduzir o impacto das altas temperaturas enquanto o problema no sistema de ar-condicionado não é solucionado.