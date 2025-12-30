30 de dezembro de 2025
Incêndio no 'Rei do Suco' na Rua do Porto, fere um em Piracicaba

Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram rapidamente no local, que é bastante conhecido.

Um princípio de incêndio provocou momentos de tensão e correria na manhã desta terça-feira (30) no restaurante "Rei do Suco", localizado na movimentada Rua do Porto, em Piracicaba. As chamas começaram de forma repentina e assustaram comerciantes e pedestres que passavam pelo local.

Diante do risco, o Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou rapidamente, conseguindo controlar a situação antes que o fogo se alastrasse. Segundo as primeiras informações, o incêndio teve início após um vazamento em um botijão de gás na cozinha, o que aumentou ainda mais o perigo no estabelecimento.

Durante o incidente, uma pessoa sofreu queimaduras leves e recebeu atendimento ainda no local. Após o trabalho das equipes, o fogo foi totalmente contido, o ambiente foi isolado para segurança e, felizmente, não havia mais risco quando os bombeiros deixaram a área.

