Um princípio de incêndio provocou momentos de tensão e correria na manhã desta terça-feira (30) no restaurante "Rei do Suco", localizado na movimentada Rua do Porto, em Piracicaba. As chamas começaram de forma repentina e assustaram comerciantes e pedestres que passavam pelo local.

Diante do risco, o Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou rapidamente, conseguindo controlar a situação antes que o fogo se alastrasse. Segundo as primeiras informações, o incêndio teve início após um vazamento em um botijão de gás na cozinha, o que aumentou ainda mais o perigo no estabelecimento.