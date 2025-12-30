Um princípio de incêndio provocou momentos de tensão e correria na manhã desta terça-feira (30) no restaurante "Rei do Suco", localizado na movimentada Rua do Porto, em Piracicaba. As chamas começaram de forma repentina e assustaram comerciantes e pedestres que passavam pelo local.
LEIA MAIS
- Moto bate em caminhão e jovem fica em estado grave em Piracicaba
- Homem em "saidinha temporária" esfaqueia esposa e a deixa em estado gravíssimo
Diante do risco, o Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou rapidamente, conseguindo controlar a situação antes que o fogo se alastrasse. Segundo as primeiras informações, o incêndio teve início após um vazamento em um botijão de gás na cozinha, o que aumentou ainda mais o perigo no estabelecimento.
Durante o incidente, uma pessoa sofreu queimaduras leves e recebeu atendimento ainda no local. Após o trabalho das equipes, o fogo foi totalmente contido, o ambiente foi isolado para segurança e, felizmente, não havia mais risco quando os bombeiros deixaram a área.