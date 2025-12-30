O reajuste do ICMS sobre combustíveis, definido ainda em 2025, entra em vigor na virada do ano e já deve impactar o bolso dos consumidores no primeiro abastecimento de 2026. A decisão dos estados eleva a carga tributária sobre gasolina e diesel, pressionando os preços nas bombas logo no início do ano.

A partir de 1º de janeiro, o imposto estadual sobre a gasolina sobe R$ 0,10 por litro, passando de R$ 1,47 para R$ 1,57. No caso do diesel, o aumento será de R$ 0,05, com a alíquota avançando de R$ 1,12 para R$ 1,17 por litro.

Decisão foi tomada ainda em 2025

Embora o reajuste tenha sido formalizado em setembro de 2025, os estados optaram por adiar a aplicação para o início de 2026. A medida mantém a sequência de ajustes recentes: no começo de 2025, gasolina e diesel já haviam passado por correções semelhantes no ICMS.