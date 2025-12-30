30 de dezembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
GASOLINA MAIS CARA

Gasolina tem alta de imposto e pesa no bolso em 2026

Por Gabriela Lima/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Freepik
Bombas de gasolina
Bombas de gasolina

O reajuste do ICMS sobre combustíveis, definido ainda em 2025, entra em vigor na virada do ano e já deve impactar o bolso dos consumidores no primeiro abastecimento de 2026. A decisão dos estados eleva a carga tributária sobre gasolina e diesel, pressionando os preços nas bombas logo no início do ano.

A partir de 1º de janeiro, o imposto estadual sobre a gasolina sobe R$ 0,10 por litro, passando de R$ 1,47 para R$ 1,57. No caso do diesel, o aumento será de R$ 0,05, com a alíquota avançando de R$ 1,12 para R$ 1,17 por litro.

Decisão foi tomada ainda em 2025

Embora o reajuste tenha sido formalizado em setembro de 2025, os estados optaram por adiar a aplicação para o início de 2026. A medida mantém a sequência de ajustes recentes: no começo de 2025, gasolina e diesel já haviam passado por correções semelhantes no ICMS.

VEJA MAIS

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Como os estados definem o ICMS dos combustíveis

O aumento foi aprovado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), que reúne representantes das secretarias estaduais de Fazenda. O cálculo do imposto leva em conta os preços médios de venda dos combustíveis em todo o país.

Esses valores de referência são apurados mensalmente pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) e servem de base para a definição das alíquotas. Com isso, variações no mercado acabam sendo repassadas ao imposto, influenciando diretamente o custo final para motoristas, empresas de transporte e consumidores em geral.

Impacto direto no orçamento

Com o ICMS maior, a tendência é de elevação imediata nos gastos com abastecimento, especialmente para quem depende do veículo no dia a dia ou para atividades profissionais. O reajuste reforça a atenção dos consumidores aos preços praticados nos postos logo no início de 2026.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários