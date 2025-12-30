O enfrentamento à violência contra a mulher ganhou novos contornos em São Paulo em 2025. Dados divulgados nesta terça-feira (30) apontam que mais de 11 mil homens acusados de agressões contra mulheres foram presos ao longo do ano no estado, resultado de uma estratégia que combina operações policiais, prevenção e políticas públicas de proteção.

O número expressivo é impulsionado por ações especiais coordenadas, responsáveis por cerca de 4 mil prisões, com foco no cumprimento de mandados judiciais ligados à violência doméstica. A mais recente delas, batizada de “Ano Novo, Vida Nova”, teve início na segunda-feira (29) e já contabiliza 233 mandados cumpridos, com tendência de crescimento nos próximos dias.

Operações integradas ganham força