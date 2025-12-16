A decisão da Anvisa foi estabelecida com base nos resultados do estudo de fase 3 ESSENCE, que avalia a semaglutida 2,4 mg em adultos diagnosticados com MASH e fibrose hepática moderada a avançada. Os dados iniciais do estudo indicaram a eficácia da substância:

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou uma nova indicação terapêutica para o medicamento Wegovy (semaglutida 2,4 mg), que possui o mesmo princípio ativo do Ozempic. A resolução, publicada no Diário Oficial, permite que o medicamento seja utilizado para o tratamento de gordura no fígado com inflamação em adultos, condição conhecida como Esteato-Hepatite Não Alcoólica (MASH).

O estudo ESSENCE tem duração de 240 semanas, e seus resultados finais estão previstos para 2029.

Implicações para o tratamento da MASH

A aprovação representa um avanço no cenário terapêutico brasileiro para a MASH, uma doença caracterizada pelo acúmulo de gordura e inflamação no fígado. Sem intervenção, a MASH é progressiva e pode evoluir para cirrose. Estima-se que mais de 250 milhões de pessoas convivam com a condição globalmente, com projeção de duplicação desse número até 2030.

Indicações Atuais da Semaglutida

Antes desta aprovação, o Wegovy já era indicado no Brasil para: controle de peso em adultos com obesidade ou com sobrepeso e comorbidades associadas ou tratamento de adolescentes a partir de 12 anos com obesidade severa