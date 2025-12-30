Uma violenta batida contra um caminhão deixou um motociclista em estado grave na noite desta segunda-feira (29), na rodovia Ernesto Paterniani (SP-308)– Novo Anel Viário), em Piracicaba.

O acidente aconteceu no km 175, quando moto e caminhão seguiam no mesmo sentido. Por razões ainda apuradas, o motociclista perdeu o controle da direção, colidiu com força contra o caminhão e foi arremessado ao solo, ficando caído na pista.