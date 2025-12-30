30 de dezembro de 2025
Moto bate em caminhão e jovem fica em estado grave em Piracicaba

Por Da redação/Pira1
A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Unimed.
 Uma violenta batida contra um caminhão deixou um motociclista em estado grave na noite desta segunda-feira (29), na rodovia Ernesto Paterniani (SP-308)– Novo Anel Viário), em Piracicaba.

O acidente aconteceu no km 175, quando moto e caminhão seguiam no mesmo sentido. Por razões ainda apuradas, o motociclista perdeu o controle da direção, colidiu com força contra o caminhão e foi arremessado ao solo, ficando caído na pista.

A vítima sofreu múltiplas fraturas, escoriações pelo corpo e uma laceração grave, exigindo atendimento imediato. Equipes de resgate da concessionária responsável pela rodovia prestaram os primeiros socorros e encaminharam o motociclista, em estado crítico, ao Hospital Unimed.

A Polícia Militar Rodoviária foi acionada para o registro da ocorrência, e a perícia técnica esteve no local para levantar as circunstâncias exatas da colisão. O trecho chegou a apresentar lentidão durante o atendimento.

As causas do acidente seguem sob investigação.

