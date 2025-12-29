A prisão ocorreu por volta das 19h, na rua Antônio Rocha Bertolotti, no bairro Vivendas, após a PM receber denúncia anônima indicando que um indivíduo conhecido como “Irmão Coreano” estaria armado e utilizando imóveis para armazenar drogas. Segundo a informação, ele exercia a função de disciplina e controle do tráfico na comunidade.

Uma operação cirúrgica da Força Tática da Polícia Militar desmantelou, na noite deste sábado (27), uma das engrenagens do tráfico de drogas na Comunidade Pantanal, em Piracicaba. Apontado como “gerente” do esquema criminoso, um homem ligado ao PCC foi preso com arma de fogo e uma quantidade expressiva de entorpecentes.

No local indicado, os policiais abordaram Ronei Rodrigues da Silva, que acabou flagrado com um revólver calibre .38, com numeração suprimida e quatro munições intactas. Durante a vistoria no veículo que ele conduzia, um VW Gol, a equipe localizou tijolos de maconha, o que confirmou a suspeita inicial.

Pressionado, o suspeito acabou confessando que mantinha outros dois pontos de armazenamento de drogas, um na rua Gervásio Rovina e outro na rua Rancharia. Nos endereços, a Força Tática encontrou uma verdadeira base de distribuição, com drogas já fracionadas e prontas para a venda.

O balanço da apreensão impressiona: nove tijolos de maconha, somando 21,928 quilos, além de 3.475 porções de maconha, 930 porções de ice e 279 porções de crack, totalizando 0,362 quilo dessas substâncias. Também foram recolhidos, balança de precisão, caderno com anotações do tráfico, telefone celular, a arma de fogo e o veículo usado pelo criminoso.