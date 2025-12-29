Tomar banho é um hábito cotidiano, associado ao relaxamento e ao cuidado pessoal. No entanto, quando a água está em temperaturas extremas — muito quente ou muito fria — esse momento aparentemente simples pode exigir mais do coração do que se imagina. Especialistas em cardiologia chamam atenção para as reações do corpo diante dessas mudanças bruscas e para os riscos envolvidos, especialmente em pessoas com doenças cardiovasculares.

O que acontece com o corpo durante o banho frio

O contato repentino com água gelada provoca uma reação imediata do organismo. O sistema nervoso entra em estado de alerta, estimulando a liberação de hormônios que aceleram os batimentos cardíacos e elevam rapidamente a pressão arterial. Esse mecanismo é natural e, em indivíduos saudáveis, tende a se limitar ao desconforto térmico.