Dirigir costuma ser encarado como um hábito automático, repetido quase sem esforço no dia a dia. No entanto, por trás de cada trajeto estão processos mentais complexos que envolvem memória, atenção, percepção visual e tomada rápida de decisões. Pesquisas recentes mostram que alterações sutis nesse comportamento podem funcionar como um alerta precoce para problemas cognitivos, incluindo perdas de memória.

O carro como espelho do cérebro

Especialistas apontam que a condução de um veículo exige a atuação simultânea de diversas áreas do cérebro. Planejar rotas, reagir ao trânsito, interpretar sinais e manter o controle motor são tarefas que tornam a direção especialmente sensível a pequenos déficits cognitivos. Quando essas funções começam a falhar, o motorista tende a se adaptar sem perceber, mudando gradualmente sua forma de dirigir.

Sinais que aparecem antes da perda de memória