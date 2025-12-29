Diferente de crimes mais evidentes, esse tipo de golpe acontece sem alarde: a vítima acredita estar resolvendo um problema, enquanto criminosos assumem o controle do aplicativo bancário e movimentam o dinheiro rapidamente.

Fraudes bancárias cada vez mais sofisticadas estão preocupando autoridades e instituições financeiras em 2025. Um golpe considerado “silencioso” tem conseguido esvaziar contas, contratar empréstimos e realizar compras em poucos minutos, explorando falhas humanas, dados vazados e a falsa sensação de segurança no ambiente digital.

O avanço do uso de bancos digitais, somado ao alto volume de transações instantâneas via PIX, criou um cenário favorável para ações rápidas e difíceis de reverter. Grupos criminosos combinam informações reais das vítimas — como nome, CPF e banco utilizado — com técnicas de persuasão psicológica, tornando o contato mais convincente e difícil de identificar como fraude.

Além disso, a clonagem de aplicativos e o uso de softwares de acesso remoto ampliam o poder dos golpistas, que conseguem operar a conta como se fossem o próprio cliente.

Como os criminosos agem para acessar a conta

Na prática, o golpe costuma começar com um contato inesperado. Pode ser uma ligação, mensagem ou e-mail com tom urgente, alertando sobre uma suposta movimentação irregular ou bloqueio iminente.