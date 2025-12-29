O índice superou o antigo recorde de 37,9°C, marcado em fevereiro, e consolidou o domingo como o dia mais quente de 2025 no município.

Piracicaba enfrentou neste domingo (28) um dos dias mais sufocantes do ano. A cidade alcançou 38°C, a maior temperatura registrada até o momento, conforme apontam dados do Ciiagro. O calor atingiu seu ponto máximo por volta das 14h30, transformando a rotina da população em um verdadeiro desafio diante do tempo seco e abafado.

A elevação extrema da temperatura foi resultado de um bloqueio atmosférico que se manteve sobre o estado de São Paulo. Esse fenômeno impediu a entrada de frentes frias, reduziu a formação de nuvens e manteve o ar quente concentrado, fazendo com que o calor se intensiricasse por vários dias seguidos.

Confirme previsto por meteorologistas, o cenário comecou a mudar com a chegada de uma frente fria por volta das 18h no fim deste domingo (28), o que começou a provocar aumento da nebulosidade e uma forte chuva. Apesar disso, a queda nas temperaturas será lenta. Nesta segunda-feira ainda serão registradas máximas próximas dos 35°C, a terça-feira deve ficar em torno de 32°C, e somente na quarta-feira o clima tende a se tornar mais agradável, com marcas próximas dos 30°C.

Diante do calor intenso, os cuidados com a hidratação e saúde devem ser redobrados.