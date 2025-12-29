A saída temporária concedida durante o indulto natalino voltou ao centro do debate público após uma série de ocorrências registradas em diferentes regiões do estado de São Paulo. Entre os dias 23 e 28 de dezembro, ao menos 17 detentos beneficiados pela chamada “saidinha” foram presos em flagrante após voltarem a praticar crimes, segundo balanço divulgado pela Polícia Militar.
As prisões aconteceram tanto na capital quanto no interior paulista e envolveram delitos graves, como tentativa de homicídio, roubo, furto a residências e tentativa de estupro. As ocorrências reacenderam questionamentos sobre a eficácia do controle e da fiscalização durante o período em que os presos estão fora das unidades prisionais.
Centenas descumprem regras impostas pela Justiça
Além dos flagrantes, a PM identificou um volume expressivo de beneficiados que ignoraram as condições estabelecidas pela Justiça para usufruir do benefício. Ao todo, 523 pessoas foram flagradas descumprindo ao menos uma das regras, número que revela falhas recorrentes no cumprimento das determinações judiciais.
Entre as irregularidades mais comuns estão a permanência fora do município autorizado, o não recolhimento domiciliar no período noturno — que vai das 19h às 6h —, além da presença em bares, casas noturnas e o consumo de álcool ou drogas. Em vários casos, os beneficiados infringiram mais de uma exigência simultaneamente.
Casos graves chamam atenção no interior
Um dos episódios mais graves ocorreu em Indaiatuba, na sexta-feira (26). Monitorado por tornozeleira eletrônica, um detento roubou um veículo e sequestrou um idoso, obrigando a vítima, sob ameaça armada, a sacar dinheiro em caixas eletrônicos. O idoso foi localizado e resgatado em Sorocaba, enquanto o suspeito acabou preso em flagrante.
Já em Taubaté, no sábado (27), policiais militares abordaram um beneficiado pela saída temporária que foi reconhecido por uma vítima como autor de uma tentativa de estupro. No mesmo município, horas depois, outro homem em “saidinha” foi preso após tentar matar uma pessoa, ampliando a lista de ocorrências violentas ligadas ao benefício.
Violência doméstica marca primeiros dias do benefício
Nos primeiros dias do indulto natalino, ao menos quatro prisões por violência doméstica foram registradas no interior paulista. Em Nova Odessa, um homem foi detido após ameaçar a ex-companheira dentro de um hospital. Em Pirangi, outro beneficiado chegou a usar uma faca para intimidar a namorada e exigir dinheiro para comprar drogas.
Fiscalização segue reforçada
A Polícia Militar informou que as ações de monitoramento e fiscalização continuam intensificadas em todo o estado. O objetivo, segundo a corporação, é garantir o cumprimento das ordens judiciais e reduzir o risco de novos crimes cometidos por detentos durante o período da saída temporária.