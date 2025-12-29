As prisões aconteceram tanto na capital quanto no interior paulista e envolveram delitos graves, como tentativa de homicídio, roubo, furto a residências e tentativa de estupro. As ocorrências reacenderam questionamentos sobre a eficácia do controle e da fiscalização durante o período em que os presos estão fora das unidades prisionais.

A saída temporária concedida durante o indulto natalino voltou ao centro do debate público após uma série de ocorrências registradas em diferentes regiões do estado de São Paulo. Entre os dias 23 e 28 de dezembro, ao menos 17 detentos beneficiados pela chamada “saidinha” foram presos em flagrante após voltarem a praticar crimes, segundo balanço divulgado pela Polícia Militar.

Além dos flagrantes, a PM identificou um volume expressivo de beneficiados que ignoraram as condições estabelecidas pela Justiça para usufruir do benefício. Ao todo, 523 pessoas foram flagradas descumprindo ao menos uma das regras, número que revela falhas recorrentes no cumprimento das determinações judiciais.

Entre as irregularidades mais comuns estão a permanência fora do município autorizado, o não recolhimento domiciliar no período noturno — que vai das 19h às 6h —, além da presença em bares, casas noturnas e o consumo de álcool ou drogas. Em vários casos, os beneficiados infringiram mais de uma exigência simultaneamente.

Casos graves chamam atenção no interior

Um dos episódios mais graves ocorreu em Indaiatuba, na sexta-feira (26). Monitorado por tornozeleira eletrônica, um detento roubou um veículo e sequestrou um idoso, obrigando a vítima, sob ameaça armada, a sacar dinheiro em caixas eletrônicos. O idoso foi localizado e resgatado em Sorocaba, enquanto o suspeito acabou preso em flagrante.