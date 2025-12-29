De acordo com o professor João Manfio, docente do curso de Psicologia da UniSociesc, o fim do ano funciona como um “marco simbólico” que convida à avaliação da própria vida — nem sempre de forma gentil. “Quando um ciclo se fecha, somos levados a confrontar não apenas o que conquistamos, mas também aquilo que ficou pelo caminho. Esse contraste tende a gerar sofrimento emocional”, explica.

O encerramento do ano costuma ser vendido como um momento de celebração, metas cumpridas e sensação de dever realizado. Na prática, porém, esse período frequentemente desperta ansiedade, frustração e uma percepção ampliada de falhas pessoais. A soma de prazos, expectativas sociais e balanços internos cria um cenário emocionalmente desafiador para muitas pessoas.

Expressões comuns nesta época, como “terminar o ano bem” ou “fechar com chave de ouro”, podem parecer inofensivas, mas carregam uma lógica de desempenho constante. Segundo Manfio, esse tipo de discurso acaba sendo internalizado e transformado em autocobrança excessiva.

“O problema não está em estabelecer objetivos, mas em usar essas metas como régua absoluta para julgar a própria vida. Quando isso acontece, qualquer desvio do ideal pode ser interpretado como fracasso”, afirma. Na maioria das vezes, essa cobrança é mais interna do que externa — e pouco conectada às condições reais vividas ao longo do ano.

Quando a ansiedade deixa de ser passageira

Sentir-se mais tenso no fim do ano é esperado, especialmente diante de compromissos acumulados e mudanças na rotina. No entanto, há sinais de alerta que indicam a necessidade de atenção profissional. Entre eles estão dificuldades persistentes para dormir, sensação de aperto no peito, pensamentos acelerados e a incapacidade de manter atividades cotidianas por causa da ansiedade.