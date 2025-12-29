Segundo dados meteorológicos, uma frente-fria se aproxima do estado de São Paulo já nesta segunda-feira. A atuação desse sistema deve provocar instabilidade na atmosfera e favorecer a formação de temporais na região de Piracicaba.

Após uma onda de calor que atingiu Piracicaba, com temperaturas máximas chegando a 38°C, a previsão do tempo indica mudança nas condições climáticas ao longo desta semana.

A previsão aponta pancadas de chuva principalmente entre a tarde e a noite, acompanhadas de trovoadas. Há risco de queda de granizo e ocorrência de rajadas de vento em pontos isolados do município.

Com o aumento das chuvas, podem ocorrer transtornos como alagamentos em vias urbanas e interrupções pontuais no trânsito. A Defesa Civil orienta a população a acompanhar as atualizações da previsão do tempo e a evitar áreas alagadas durante os períodos de chuva.

As temperaturas devem apresentar redução gradual ao longo da semana, em comparação aos dias anteriores marcados pelo calor intenso. Novas informações podem ser divulgadas conforme a evolução das condições meteorológicas.