30 de dezembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
PREVISÃO DO TEMPO

Vai chover na virada do Ano-Novo em Piracicaba? VEJA

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
A atuação desse sistema deve provocar instabilidade na atmosfera e favorecer a formação de temporais na região de Piracicaba
A atuação desse sistema deve provocar instabilidade na atmosfera e favorecer a formação de temporais na região de Piracicaba

Após uma onda de calor que atingiu Piracicaba, com temperaturas máximas chegando a 38°C, a previsão do tempo indica mudança nas condições climáticas ao longo desta semana.

Saiba Mais:

Segundo dados meteorológicos, uma frente-fria se aproxima do estado de São Paulo já nesta segunda-feira. A atuação desse sistema deve provocar instabilidade na atmosfera e favorecer a formação de temporais na região de Piracicaba.

A previsão aponta pancadas de chuva principalmente entre a tarde e a noite, acompanhadas de trovoadas. Há risco de queda de granizo e ocorrência de rajadas de vento em pontos isolados do município.

Com o aumento das chuvas, podem ocorrer transtornos como alagamentos em vias urbanas e interrupções pontuais no trânsito. A Defesa Civil orienta a população a acompanhar as atualizações da previsão do tempo e a evitar áreas alagadas durante os períodos de chuva.

As temperaturas devem apresentar redução gradual ao longo da semana, em comparação aos dias anteriores marcados pelo calor intenso. Novas informações podem ser divulgadas conforme a evolução das condições meteorológicas.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários