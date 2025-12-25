Um homem foi atropelado por um motociclista que estava empinando na noite de Natal, nesta quarta-feira (25), no Bosques do Lenheiro em Piracicaba.
De acordo com as informações preliminares, apóso forte Impacto, a vítima foi socorrisa em estado grave. O acidente ocorreu quando o motociclista perdeu o controle da moto e atingiu o pedestre com violência. Após o choque, a moto caiu e o jovem foi ao solo, mas sofreu apenas ferimentos leves.
A vítima, foi encaminhada ao hospital pelas equioes de socorro. Acidentes envolvendo motociclistas empinando têm ocorrido com frequência na Região Metropolitana de Piracicaba.
A polícia está investigando o caso.