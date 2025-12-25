25 de dezembro de 2025
ESTADO GRAVE

VÍDEO: Homem é atingido por moto empinando em Piracicaba


O motociclista imprudente sofreu ferimentos leves, mas a vitima atropelada ficou em estado grave.
  Um homem foi atropelado por um motociclista que estava empinando na noite de Natal, nesta quarta-feira (25), no Bosques do Lenheiro em Piracicaba.

De acordo com as informações preliminares, apóso forte Impacto, a vítima foi socorrisa em estado grave. O acidente ocorreu quando o motociclista perdeu o controle da moto e atingiu o pedestre com violência. Após o choque, a moto caiu e o jovem foi ao solo, mas sofreu apenas ferimentos leves.

A vítima, foi encaminhada ao hospital pelas equioes de socorro. Acidentes envolvendo motociclistas empinando têm ocorrido com frequência na Região Metropolitana de Piracicaba.

A polícia está investigando o caso.

