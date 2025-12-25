De acordo com informações, ele caminhava próximo ao barranco quando pisou em falso, perdeu o equilíbrio e despencou direto para o rio. A cena causou correria, gritos e desespero entre familiares e pessoas que estavam no local.

Um momento de lazer virou cena de tensão e desespero na tarde desta quinta-feira (25), em Piracicaba. Um homem sofreu um acidente ao escorregar em um barranco na região da Rua do Porto.

O Corpo de Bombeiros foi chamado às pressas e agiu rápido. A vítima foi retirada da água e atendida ainda ali mesmo. Apesar do perigo e do susto, o homem escapou sem ferimentos graves.

Segundo relatos, a família é da capital paulista e não conhecia bem a área. O terreno irregular e a proximidade com o rio podem ter contribuído para o acidente.

O caso chamou a atenção de quem passava pela Rua do Porto e reacendeu o alerta sobre os riscos de circular próximo aos barrancos. Por pouco, o passeio não terminou em tragédia.