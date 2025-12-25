25 de dezembro de 2025
Homem despenca em barranco e cai no Rio Piracicaba

Equipes do Corpo de Bombeiros resgataram a vítima ferida.
Equipes do Corpo de Bombeiros resgataram a vítima ferida.

  Um momento de lazer virou cena de tensão e desespero na tarde desta quinta-feira (25), em Piracicaba. Um homem sofreu um acidente ao escorregar em um barranco na região da Rua do Porto.

De acordo com informações, ele caminhava próximo ao barranco quando pisou em falso, perdeu o equilíbrio e despencou direto para o rio. A cena causou correria, gritos e desespero entre familiares e pessoas que estavam no local.

O Corpo de Bombeiros foi chamado às pressas e agiu rápido. A vítima foi retirada da água e atendida ainda ali mesmo. Apesar do perigo e do susto, o homem escapou sem ferimentos graves.

Segundo relatos, a família é da capital paulista e não conhecia bem a área. O terreno irregular e a proximidade com o rio podem ter contribuído para o acidente.

O caso chamou a atenção de quem passava pela Rua do Porto e reacendeu o alerta sobre os riscos de circular próximo aos barrancos. Por pouco, o passeio não terminou em tragédia.

