Funciona assim: recebeu um áudio com mais de três minutos? Em vez de perder tempo ouvindo tudo, o usuário manda a mensagem para um bot privado da Heineken. Em resposta, a pessoa recebe sugestões de bares próximos e um incentivo pra largar o celular e encontrar os amigos cara a cara — do jeito que a marca defende.

Cansado de receber aquele áudio eterno no WhatsApp que parece não ter fim? A Heineken resolveu transformar esse sofrimento digital em cerveja gelada e encontro real. A marca lançou no Brasil a campanha “Poderia ter sido uma Heineken”, que usa um bot no WhatsApp para trocar áudios longos por convite pra sair, com direito a voucher de cerveja grátis.

A ação aposta pesado no jeito brasileiro de se comunicar. Segundo dados da Meta, o Brasil é campeão mundial em áudio no WhatsApp: os usuários daqui enviam quatro vezes mais mensagens de voz do que em qualquer outro país. A Heineken viu aí uma oportunidade de brincar com o hábito e puxar a galera de volta para a mesa do bar.

Criada pelas agências LePub Milão e LePub São Paulo, a campanha estreou como projeto piloto no Brasil, com divulgação nas redes sociais e em painéis de rua. A ideia é expandir a iniciativa para outros países nos próximos meses.

Para participar, é preciso ter 18 anos ou mais. O bot aceita apenas áudios recebidos com mais de três minutos, e tudo acontece em ambiente privado e criptografado. A mensagem longa vira desculpa perfeita pra algo melhor: menos WhatsApp, mais conversa, risada e uma Heineken na mão.