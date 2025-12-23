A vacina contra o Papilomavírus Humano (HPV) é reconhecida como uma das principais formas de prevenção contra diversos tipos de câncer, especialmente o câncer do colo do útero, além de proteger contra lesões pré-cancerosas e infecções genitais e orais causadas pelo vírus.

A Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba ampliou até junho de 2026 o período de vacinação contra o HPV para adolescentes e jovens de 15 a 19 anos. A medida segue recomendação do Ministério da Saúde e tem como principal objetivo aumentar a cobertura vacinal e reduzir a circulação do vírus na população.

Atualmente, o imunizante é aplicado em dose única para meninas e meninos de 9 a 14 anos, conforme previsto no Calendário Nacional de Vacinação. De forma excepcional, adolescentes e jovens de 15 a 19 anos também podem receber a vacina até junho de 2026, ampliando o acesso à proteção contra a doença.

Para se vacinar, é necessário comparecer a uma unidade de saúde do município com documento com foto e carteira de vacinação. A dose está disponível em todas as unidades de Atenção Básica de Piracicaba, com exceção da UBS Paulista, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h. A UBS Centro oferece atendimento em horário estendido, das 17h às 20h.

A Secretaria de Saúde reforça que a vacinação das crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, assim como a imunização de grupos especiais, seguirá normalmente ao longo de 2026. Apesar de fazer parte do calendário nacional, a vacina contra o HPV ainda enfrenta baixa adesão em todo o país.