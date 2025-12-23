Uma pesquisa desenvolvida na Universidade de Brasília (UnB) colocou a ciência brasileira no centro de uma possível virada no combate ao Alzheimer. Cientistas identificaram que uma molécula presente no veneno da vespa Polybia occidentalis demonstrou potencial para reduzir danos associados à doença neurodegenerativa, que atinge mais de 1,2 milhão de pessoas no Brasil.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Os resultados iniciais, obtidos em experimentos com animais, indicaram melhora em funções cognitivas comprometidas pelo avanço do Alzheimer. Embora ainda esteja longe de se tornar um medicamento disponível ao público, o achado abre um novo caminho para futuras terapias.

Uma nova estratégia contra uma doença sem cura