Brindar a chegada de um novo ano com espumante já virou tradição no Brasil. Com a proximidade do Réveillon, cresce também a dúvida de quem não tem o hábito de comprar vinhos borbulhantes: qual escolher, quanto gastar e com o que harmonizar?

Para ajudar nessa decisão, reunimos 10 espumantes com ótimo custo-benefício, ideais tanto para o brinde da virada quanto para acompanhar a ceia. A lista prioriza rótulos bem avaliados, muitos deles brasileiros, que entregam qualidade, identidade e preços variados — do acessível ao mais sofisticado.