Brindar a chegada de um novo ano com espumante já virou tradição no Brasil. Com a proximidade do Réveillon, cresce também a dúvida de quem não tem o hábito de comprar vinhos borbulhantes: qual escolher, quanto gastar e com o que harmonizar?
Para ajudar nessa decisão, reunimos 10 espumantes com ótimo custo-benefício, ideais tanto para o brinde da virada quanto para acompanhar a ceia. A lista prioriza rótulos bem avaliados, muitos deles brasileiros, que entregam qualidade, identidade e preços variados — do acessível ao mais sofisticado.
Antes das sugestões, vale um lembrete rápido: os espumantes passam por duas fermentações, que podem ocorrer em tanques (método charmat) ou na própria garrafa (método tradicional). Já os moscatéis doces utilizam o método Asti. E atenção ao abrir: a pressão interna chega a cerca de 6 atmosferas, similar à de um pneu de caminhão.
Para brindar com leveza e frescor
1. Don Giovanni Stravaganzza Brut
Produzido em Pinto Bandeira (RS), é um espumante direto, fresco e descomplicado. Com Chardonnay e Pinot Noir, passa pouco tempo em contato com as leveduras, o que garante vivacidade. Ideal para recepcionar convidados ou brindar à meia-noite. Preço médio: R$ 99
2. Casa Marques Pereira Exitv Anni Nature Alvarinho
Feito com a uva Alvarinho, pouco comum em espumantes brasileiros, tem perfil cítrico, mineral e muito refrescante. Ótima escolha para entradas, canapés e frutos-do-mar. Preço médio: R$ 135
Versáteis para acompanhar a ceia
3. Cave Geisse Brut
Referência nacional, combina Chardonnay e Pinot Noir cultivadas na Serra Gaúcha. Entrega perlage fina, notas de panificação e excelente equilíbrio. Funciona bem com peixes, saladas e frituras. Preço médio: R$ 160
4. Salton Évidence Cuvée Brut Rosé
Um rosé premiado, cremoso e aromático, com notas de frutas cristalizadas e pão. Harmoniza com carnes brancas e risotos de frutos-do-mar. Preço médio: R$ 129
5. Casa Valduga 130 Blanc de Noir Brut
Elaborado apenas com Pinot Noir e envelhecido por 36 meses, tem mais corpo e complexidade. Indicado para pratos principais da ceia, como aves assadas. Preço médio: R$ 200
Espumantes gastronômicos e mais estruturados
6. Lidio Carraro Nature
Produzido pelo método charmat longo, é cremoso, elegante e seco. Excelente com cogumelos, trufas e carnes brancas. Preço médio: R$ 159
7. Hermann Extra Brut
Com impressionantes sete anos de autólise, apresenta textura intensa e aromas evoluídos. Combina com massas, risotos, bacalhau e carnes suínas magras. Preço médio: R$ 329
Para quem quer investir um pouco mais
8. Filipa Pato 3B Rosé
Direto da Bairrada, em Portugal, aposta nas uvas Baga e Bical. Elegante, com acidez vibrante e notas de framboesa, vai bem com salmão e frutos-do-mar. Preço médio: R$ 220
9. Gramona Imperial Brut
Produzido na Espanha sob o selo Corpinnat, tem perfil complexo, cremoso e intenso. Ideal para pratos asiáticos, atum e receitas mais elaboradas. Preço médio: R$ 479
10. Barnaut Champagne Blanc de Noirs Grand Cru
Clássico francês feito apenas com Pinot Noir, entrega potência e sofisticação. Indicado para pratos de maior peso, como aves de caça, vieiras e caviar. Preço médio: R$ 760