A cidade de Piracicaba e municípios da região estão sob uma onda de calor, segundo dados meteorológicos emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). O alerta é classificado como perigo potencial e tem validade até quinta-feira, dia 25.

Segundo o INMET, as temperaturas devem permanecer até 5 °C acima da média por um período de dois a três dias. A condição pode causar impactos à saúde, especialmente entre crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas, que são mais sensíveis às variações de temperatura.