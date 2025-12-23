23 de dezembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
PREVISÃO DO TEMPO

Piracicaba entra em alerta de perigo por onda de calor; VEJA

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
O alerta é classificado como perigo potencial e tem validade até quinta-feira, dia 25
O alerta é classificado como perigo potencial e tem validade até quinta-feira, dia 25

A cidade de Piracicaba e municípios da região estão sob uma onda de calor, segundo dados meteorológicos emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). O alerta é classificado como perigo potencial e tem validade até quinta-feira, dia 25.

Segundo o INMET, as temperaturas devem permanecer até 5 °C acima da média por um período de dois a três dias. A condição pode causar impactos à saúde, especialmente entre crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas, que são mais sensíveis às variações de temperatura.

O órgão orienta a população a adotar cuidados preventivos durante o período de calor. Entre as recomendações estão a ingestão frequente de líquidos, a redução de atividades físicas ao ar livre nos horários mais quentes do dia e a permanência em locais ventilados ou climatizados.

Também é indicado o uso de roupas leves e a atenção a sinais de desidratação ou mal-estar.

O INMET reforça que novos avisos podem ser emitidos conforme a evolução das condições meteorológicas na região.

