O espírito natalino ganhou força em Piracicaba com mais uma grande ação social realizada pelo Exército de Formiguinha, movimento solidário que atua durante todo o ano, mas que no Natal intensifica seu trabalho de amor ao próximo. Em 2024, a iniciativa impactou diretamente milhares de pessoas por meio da campanha “Feliz Natal com Comida no Prato”.

Ao todo, mais de 1.100 famílias foram beneficiadas com cestas básicas, frango, kits de limpeza e panetones, garantindo dignidade e alimento na mesa durante as festas de fim de ano. Além disso, a ação levou alegria a mais de 3.500 crianças, que receberam presentes, guloseimas e panetones.

Somente nesta terça-feira, dia 23 de dezembro, o Exército de Formiguinha realizou mais uma etapa especial da campanha, atendendo cerca de 700 crianças, que receberam chocottone e sacolinhas surpresa, reforçando o clima de Natal e esperança.

Mobilização que levou alimento e alegria às comunidades