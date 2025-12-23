O Ajuda do Bem Piracicaba realizou, nos últimos dias, a distribuição de alimentos e itens especiais de fim de ano em diversas regiões da cidade. As ações atenderam famílias na comunidade da Conquista no Jardim Vitória, no Vila Cristina, no Mário Dedini e no Jaraguá, com entregas que incluíram cestas básicas, brinquedos e produtos natalinos. Ao todo, já foram distribuídos 150 brinquedos, 36 cestas básicas, 316 panetones e chocotones e 200 refrigerantes de dois litros para complementar a ceia das famílias e deixar o natal delas mais feliz.

Idealizador da ação, Felipe Cypriano, destaca que o voluntariado se transformou em um propósito contínuo. Além da Campanha de Natal Solidário, o grupo realiza a Páscoa Solidária, a Campanha do Agasalho e iniciativas de arrecadação de leite, achocolatado e bolachas para crianças em período de férias escolares. Ele explica que as entregas acontecem conforme as doações chegam, já que o grupo não possui local para armazenamento, e novas famílias de diversos bairros seguem sendo incluídas, como cerca de 15 na região da Paulista, onde há crianças e idosos em situação de vulnerabilidade.

Como surgiu a iniciativa

Cypriano conta que o projeto do Natal Solidário surgiu quando uma criança lhe pediu por um pão com chocolate o famoso chocotone, algo simples para muitas pessoas, mas que para ela era um verdadeiro sonho. Esse pedido tão singelo e inspirador aconteceu em 2017. E desde então leva um pouco mais de alegria e carinho para as crianças durante a época de festas. Quanto ao próprio Ajuda Do Bem Piracicaba, surgiu em 2014 a partir da percepção de que muitas famílias enfrentavam dificuldades silenciosas, enquanto outras pessoas desejavam ajudar, mas não encontravam um canal direto para isso. A pandemia ainda reforçou a necessidade de fortalecimento das redes comunitárias e impulsionou no desenvolvimento do Ajuda do Bem. Hoje o projeto é parceiro do Jornal de Piracicaba e essa parceria já dura 8 anos.

Como ajudar

Doações de alimentos, itens de higiene, roupas e brinquedos podem ser entregues no ponto de arrecadação do Jornal de Piracicaba. O projeto também recebe voluntários e orienta interessados pelo Instagram @ajudadobempiracicaba ou telefone (19) 97112-9417. Segundo o grupo, as ações seguem até o dia 31 e retornam no dia 5 de janeiro.