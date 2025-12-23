23 de dezembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
SOLIDARIEDADE

Ajuda do Bem faz centenas de 'Natais' mais felizes

Por Gabriela Lima JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Arquivo pessoal
Crianças receberam presentes de Natal doadas pela Ajuda do Bem
Crianças receberam presentes de Natal doadas pela Ajuda do Bem

Projeto social em Piracicaba mobiliza voluntários e transforma realidades com histórias que emocionam e surpreendem nesse natal.

O Ajuda do Bem Piracicaba realizou, nos últimos dias, a distribuição de alimentos e itens especiais de fim de ano em diversas regiões da cidade. As ações atenderam famílias na comunidade da Conquista no Jardim Vitória, no Vila Cristina, no Mário Dedini e no Jaraguá, com entregas que incluíram cestas básicas, brinquedos e produtos natalinos. Ao todo, já foram distribuídos 150 brinquedos, 36 cestas básicas, 316 panetones e chocotones e 200 refrigerantes de dois litros para complementar a ceia das famílias e deixar o natal delas mais feliz.

VEJA MAIS:

Continuidade ao longo do ano 

Idealizador da ação, Felipe Cypriano, destaca que o voluntariado se transformou em um propósito contínuo. Além da Campanha de Natal Solidário, o grupo realiza a Páscoa Solidária, a Campanha do Agasalho e iniciativas de arrecadação de leite, achocolatado e bolachas para crianças em período de férias escolares. Ele explica que as entregas acontecem conforme as doações chegam, já que o grupo não possui local para armazenamento, e novas famílias de diversos bairros seguem sendo incluídas, como cerca de 15 na região da Paulista, onde há crianças e idosos em situação de vulnerabilidade.

Como surgiu a iniciativa

Cypriano conta que o projeto do Natal Solidário surgiu quando uma criança lhe pediu por um pão com chocolate o famoso chocotone, algo simples para muitas pessoas, mas que para ela era um verdadeiro sonho. Esse pedido tão singelo e inspirador aconteceu em 2017. E desde então leva um pouco mais de alegria e carinho para as crianças durante a época de festas. Quanto ao próprio Ajuda Do Bem Piracicaba, surgiu em 2014 a partir da percepção de que muitas famílias enfrentavam dificuldades silenciosas, enquanto outras pessoas desejavam ajudar, mas não encontravam um canal direto para isso. A pandemia ainda reforçou a necessidade de fortalecimento das redes comunitárias e impulsionou no desenvolvimento do Ajuda do Bem. Hoje o projeto é parceiro do Jornal de Piracicaba e essa parceria já dura 8 anos.

Como ajudar

Doações de alimentos, itens de higiene, roupas e brinquedos podem ser entregues no ponto de arrecadação do Jornal de Piracicaba. O projeto  também recebe voluntários e orienta interessados pelo Instagram @ajudadobempiracicaba ou telefone (19) 97112-9417. Segundo o grupo, as ações seguem até o dia 31 e retornam no dia 5 de janeiro.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários