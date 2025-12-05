Em sua 8ª edição consecutiva do Natal Solidário, o Ajuda do Bem, em parceria com o Jornal de Piracicaba, busca mobilizar a comunidade para garantir o básico a centenas de pessoas neste final de ano. O objetivo é viabilizar a distribuição de alimentos para a ceia, itens essenciais como leite com achocolatado – crucial durante as férias escolares – e lembranças que promovam o sentimento de carinho e inclusão.

O projeto Ajuda do Bem Piracicaba, que atua há 11 anos no município no auxílio a famílias em situação de vulnerabilidade, enfrenta um período de dificuldade com a redução significativa das doações em 2025. A organização, que anteriormente atendia mais de 80 famílias mensalmente, atualmente esforça-se para prestar suporte a apenas 30 lares, enquanto o volume de pedidos de ajuda se intensifica, especialmente entre crianças e idosos.

O projeto relata que a demanda vai além de brinquedos, focando em necessidades imediatas. Crianças manifestam a expectativa por itens simples, como pão com chocolate ou refrigerante. Para idosos e enfermos, a ausência de recursos impede o consumo de alimentos festivos, como o panetone.

O Ajuda do Bem reforça que cada contribuição representa uma resposta direta à exclusão social e afirma o valor da pessoa assistida.

Como participar da campanha

A sociedade pode contribuir de diversas formas:

• Adoção de Famílias: Possibilidade de apadrinhar um núcleo familiar.

• Entrega Presencial de Doações: Realizada diretamente nos pontos de coleta.

• Doação em Dinheiro: Qualquer valor pode ser depositado via PIX (Chave CPF 320.864.768-92, em nome de Felipe Cypriano).

• Doação de Alimentos: Entrega de itens alimentícios.

• Divulgação: Compartilhar a campanha para ampliar o alcance.

O Jornal de Piracicaba serve como ponto de arrecadação para alimentos e outros itens.

Para quem não possui condições de montar uma cesta completa, o projeto exemplifica que itens de baixo custo, como um chocotone e um refrigerante (cerca de R$ 20), já promovem impacto significativo para as famílias assistidas.