MENOS BUROCRACIA

Compra e venda de carros mudou no Brasil; VEJA as novas regras

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 3 min
Freepik

A compra e venda de veículos no Brasil está prestes a passar por uma das maiores transformações das últimas décadas. O Ministério dos Transportes prepara um modelo nacional totalmente digital que deve acabar com a exigência de cartório, centralizar o processo no celular e tornar as transações mais seguras para compradores e vendedores.

A expectativa é que o sistema entre em operação entre janeiro e fevereiro de 2026, inicialmente para negociações entre pessoas físicas, integrando todos os Detrans do país à Carteira Digital de Trânsito (CDT).

Uma nova lógica para negociar veículos

Diferentemente do modelo atual, marcado por papelada, filas e deslocamentos, a proposta é que praticamente toda a jornada aconteça dentro de um aplicativo oficial. Pelo celular, será possível iniciar a venda, validar informações do veículo, confirmar a identidade das partes e concluir a transferência de propriedade.

A ideia, segundo o governo federal, é eliminar diferenças entre estados e criar um padrão único, mais simples e rastreável, reduzindo erros e insegurança jurídica.

Pagamento protegido até a transferência

Um dos pontos mais sensíveis da compra e venda de carros sempre foi o dinheiro. No novo modelo, isso muda. O pagamento será feito dentro do sistema, mas o valor ficará retido até que a transferência do veículo seja concluída oficialmente.

Na prática, funciona como uma trava de segurança: o vendedor só recebe após o carro estar no nome do comprador, e quem compra tem a garantia de que não perderá o dinheiro sem a documentação regularizada. A medida busca reduzir golpes e conflitos comuns nesse tipo de negociação.

Adeus à dependência do cartório

Com a validação digital, o reconhecimento de firma deixa de ser obrigatório. A confirmação de identidade e de vontade das partes será feita por meios eletrônicos integrados à base nacional de trânsito.

A mudança deve impactar especialmente quem mora longe de cartórios ou precisa resolver a venda fora do horário comercial, além de reduzir custos com taxas e deslocamentos.

Vistoria feita pelo próprio cidadão

Outra inovação prevista é a possibilidade de autovistoria. Em vez de levar o carro a empresas credenciadas, o próprio dono poderá registrar imagens e informações do veículo pelo aplicativo.

O material enviado será analisado pelo Detran, que pode aprovar ou solicitar novos registros. O modelo já é utilizado por seguradoras e, segundo o Ministério dos Transportes, tem potencial para agilizar processos sem abrir mão do controle contra fraudes.

Transição gradual nos estados

Apesar da previsão de lançamento em 2026, o novo sistema não substituirá imediatamente o modelo tradicional. A implementação será progressiva, conforme os Detrans estaduais se integrem à plataforma nacional.

Até lá, a compra e venda continuará podendo ser feita pelos meios atuais. A meta, no entanto, é clara: reduzir ao máximo o uso de papel, filas e etapas presenciais.

Com a digitalização, o governo aposta em mais eficiência, inclusão e segurança em um dos processos mais comuns do dia a dia do brasileiro. Se tudo sair do papel, negociar um carro poderá ser tão simples quanto resolver uma transferência bancária pelo celular.

