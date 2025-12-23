A expectativa é que o sistema entre em operação entre janeiro e fevereiro de 2026, inicialmente para negociações entre pessoas físicas, integrando todos os Detrans do país à Carteira Digital de Trânsito (CDT).

A compra e venda de veículos no Brasil está prestes a passar por uma das maiores transformações das últimas décadas. O Ministério dos Transportes prepara um modelo nacional totalmente digital que deve acabar com a exigência de cartório, centralizar o processo no celular e tornar as transações mais seguras para compradores e vendedores.

Diferentemente do modelo atual, marcado por papelada, filas e deslocamentos, a proposta é que praticamente toda a jornada aconteça dentro de um aplicativo oficial. Pelo celular, será possível iniciar a venda, validar informações do veículo, confirmar a identidade das partes e concluir a transferência de propriedade.

A ideia, segundo o governo federal, é eliminar diferenças entre estados e criar um padrão único, mais simples e rastreável, reduzindo erros e insegurança jurídica.

Pagamento protegido até a transferência

Um dos pontos mais sensíveis da compra e venda de carros sempre foi o dinheiro. No novo modelo, isso muda. O pagamento será feito dentro do sistema, mas o valor ficará retido até que a transferência do veículo seja concluída oficialmente.